ОФИЦИАЛЬНО. Турану он не нужен. Шахтер сообщил об уходе футболиста

Грузинский центральный защитник Лука Лацабидзе стал игроком «Торпедо» (Кутаиси). Клуб официально объявил о переходе 20-летнего защитника.

Лацабидзе считается одним из самых перспективных защитников Грузии. За свою карьеру он выступал за тбилисское «Динамо», донецкий «Шахтер», одесский «Черноморец», а также датский «Вайле».

Футболист прошел все возрастные сборные Грузии, в настоящее время является одним из лидеров молодежной команды U-21 и уже получал вызов в национальную сборную.

В «Торпедо» Лацабидзе перешел из «Шахтера» на правах аренды. Соглашение между клубами рассчитано на один сезон.