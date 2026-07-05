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Украина. Премьер лига
05 июля 2026, 19:48 |
2753
0

ОФИЦИАЛЬНО. Турану он не нужен. Шахтер сообщил об уходе футболиста

Лацабидзе перешел в «Торпедо» на правах аренды

05 июля 2026, 19:48 |
2753
0
ОФИЦИАЛЬНО. Турану он не нужен. Шахтер сообщил об уходе футболиста
Getty Images/Global Images Ukraine. Лука Лацабидзе
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Грузинский центральный защитник Лука Лацабидзе стал игроком «Торпедо» (Кутаиси). Клуб официально объявил о переходе 20-летнего защитника.

Лацабидзе считается одним из самых перспективных защитников Грузии. За свою карьеру он выступал за тбилисское «Динамо», донецкий «Шахтер», одесский «Черноморец», а также датский «Вайле».

Футболист прошел все возрастные сборные Грузии, в настоящее время является одним из лидеров молодежной команды U-21 и уже получал вызов в национальную сборную.

В «Торпедо» Лацабидзе перешел из «Шахтера» на правах аренды. Соглашение между клубами рассчитано на один сезон.

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аренда игрока чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Торпедо Кутаиси чемпионат Грузии по футболу Лука Лацабидзе
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
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