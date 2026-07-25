Костюк назвал единственную причину поражения Динамо от ПАОКа

Главный тренер «Динамо» Игорь Костюк прокомментировал поражение киевлян от ПАОКа (2:3) и отреагировал на игру Эдуардо Герреро в этом матче.

– В последние 30 минут матча «Динамо» полностью контролировало ход игры и имело преимущество. Что помешало команде реализовать свои моменты и сравнять счёт?

– Именно реализация моментов помешала нам добиться лучшего результата. Мы несколько перестроили свою схему. Планировали сделать это еще до игры, но сегодня реализация моментов нас подвела.

– На левом фланге атаки играл Герреро, насколько вы довольны его игрой на этой позиции?

– Конечно, мы довольны его действиями в эпизоде, который привел к голу Бражко. Но фланговые игроки нужны нам для того, чтобы создавать моменты, действовать агрессивнее и придавать остроту атакам. В целом он хорошо отрабатывал в обороне. Вы видели, что в первом тайме с правого фланга (нашего левого) было меньше острых атак со стороны соперника, поскольку Герреро хорошо выполнял свою работу в обороне. Но нужно ещё и действовать острее в атаке.