Лига конференций23 июля 2026, 22:53 | Обновлено 23 июля 2026, 23:01
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ВИДЕО. Фантастика! Полесье забило третий мяч, сравняв счет
Команда Руслана Ротаня продолжает сражаться
23 июля 2026, 22:53 | Обновлено 23 июля 2026, 23:01
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Нападающий «Полесья» Александр Филиппов забил в ворота «Копенгагена» в матче 2-го раунда отбора Лиги конференций.
Александр стал джокером Руслана Ротаня, так как вышел на замену на 70-й минуте.
Именно благодаря Филиппову «волки» снова сравняли счет и вернули интригу – 3:3.
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