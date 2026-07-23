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Лига конференций
23 июля 2026, 22:53 | Обновлено 23 июля 2026, 23:01
1009
0

ВИДЕО. Фантастика! Полесье забило третий мяч, сравняв счет

Команда Руслана Ротаня продолжает сражаться

23 июля 2026, 22:53 | Обновлено 23 июля 2026, 23:01
1009
0
ВИДЕО. Фантастика! Полесье забило третий мяч, сравняв счет
Скриншот
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Нападающий «Полесья» Александр Филиппов забил в ворота «Копенгагена» в матче 2-го раунда отбора Лиги конференций.

Александр стал джокером Руслана Ротаня, так как вышел на замену на 70-й минуте.

Именно благодаря Филиппову «волки» снова сравняли счет и вернули интригу – 3:3.

ВИДЕО. Фантастика! Полесье забило третий мяч, сравняв счет

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Копенгаген Полесье Житомир видео голов и обзор Лига конференций Полесье - Копенгаген Александр Филиппов
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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