Нападающий «Полесья» Александр Филиппов забил в ворота «Копенгагена» в матче 2-го раунда отбора Лиги конференций.

Александр стал джокером Руслана Ротаня, так как вышел на замену на 70-й минуте.

Именно благодаря Филиппову «волки» снова сравняли счет и вернули интригу – 3:3.

ВИДЕО. Фантастика! Полесье забило третий мяч, сравняв счет