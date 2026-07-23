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  4. Александр ПИХАЛЕНОК: «Они нас провоцировали. Нас успокаивали игроки ПАОКа»
Лига Европы
23 июля 2026, 23:11 |
4005
11

Александр ПИХАЛЕНОК: «Они нас провоцировали. Нас успокаивали игроки ПАОКа»

Полузащитник киевского «Динамо» прокомментировал поражение в квалификации Лиги Европы

23 июля 2026, 23:11 |
4005
11 Comments
Александр ПИХАЛЕНОК: «Они нас провоцировали. Нас успокаивали игроки ПАОКа»
ФК Динамо Киев. Александр Пихаленок
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Полузащитник киевского «Динамо» Александр Пихаленок поделился впечатлениями после поражения от греческого ПАОКа (2:3) в квалификации Лиги Европы:

– Насыщенная игра: команда быстро забила, но так же быстро и пропустила. Поражение 2:3, хотя это только первый матч. Как его прокомментируешь? Чего сегодня не хватило?

– Думаю, не хватило спокойствия в обороне. Можно сказать, мы сами себе забили два мяча после ошибок. Против такой команды, как ПАОК, если допускаешь такие ошибки, тебя сразу за это наказывают.

Если же говорить об игре в атаке, то у нас были моменты, особенно в конце матча. ПАОК за 20 минут до конца немного подсел, и мы могли забивать и вырывать ничью. Впереди еще вторая игра, поэтому будем готовиться.

– Перед матчем было много неприятных высказываний от болельщиков. Мы видели российскую тряпку, во время матча были стычки между фанатами. Как быть готовы к этому?

– Провокации точно будут. Даже сейчас они нас провоцировали. Мы уже побежали к трибунам, но нас успокаивали игроки ПАОКа. Они понимают, что у нас война в стране.

Те достают русский флаг и показывают его нашим болельщикам, нам. Я вообще не понимаю, что они делают. Однако футболисты ПАОКа нормально к этому отнеслись, успокоили нас и сами подошли к своим фанатам. Думаю, в Греции такого будет еще больше.

– Уже после матча был разговор с отдельными игроками о том, что такие вещи нельзя прощать. Подобные провокации еще больше заводят?

– Конечно, заводят. Надеюсь, что во втором матче мы выйдем и покажем все на поле.

– До 15-й минуте вы и забили, и пропустили. Разрушило ли это первоначальный план на игру? Когда счет стал 1:1, пришлось ли что-либо менять в тактике или стратегии?

– Как по мне, в первые 15 минут, если ты готовился к игре, отрабатывал тактику, то ничего менять не нужно – независимо от того, забил ты или пропустил.

Уже где-то после 30-й минуты или после перерыва можно что-то корректировать. Но когда это происходит в самом начале, то, думаю, все было нормально. Просто допустили свою ошибку и пропустили мяч.

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Лига Европы Динамо Киев Динамо - ПАОК ПАОК Александр Пихаленок
Николай Тытюк Источник: ФК Динамо Киев
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Комментарии 11
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"Вийдемо і покажемо усе на полі..."!!
Мені здається що ви за 3 матчі вже всім все показали. Чого ви варті і що ви можете...
Не хочу дивитися на цей сором... В Греції буде "винос тіла"...
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+3
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В вас ні гри немає, ні відбору немає, дивіться як грає в пас Полісся, дивіться як відбирає ЛНЗ, а ви так ніби самі не знаєте в що граєте, коли програвали то ходили по полю пішки, так ніби це не вам потрібно було відіграватися. 
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+1
придурки, своєї голови нема по ходу якшо вас гравці Паока заспокоюють. 
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+1
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Тому треба було вмикати злість та показати їм на полі що вони чмошники. А ви обісцялися тихенько під себе і поїхали плакати до жінок з ганьбою. 
На наступну гру виходьте у спідницях.
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0
в Греции ещё получите--играть надо а не искать крайних
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0
скільки років ми чекаємо поки ця команда щось покаже?! і знов стандартні замусолені обіцянки
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0
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