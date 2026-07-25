Жирона отказала Цыганкову и объявила цену на игрока
Цена снизилась с 20 миллионов евро до 10
Будущее украинского вингера Виктора Цыганкова в «Жироне» остается неопределенным.
По информации испанских СМИ, футболист попросил клуб отпустить его бесплатно, поскольку считает, что руководство не выполнило определённые обещания. После вылета команды в Сегунду украинец стремится продолжить карьеру в Ла Лиге.
Впрочем, «Жирона» не намерена отпускать одного из своих ключевых игроков без компенсации. Контракт Цыганкова действует до лета 2027 года. При этом каталонский клуб снизил стоимость игрока с 20 до 10 миллионов евро из-за отсутствия конкретных покупателей.
В прошлом сезоне Цыганков провел за «Жирону» 36 матчей во всех турнирах, забил 8 голов и отдал 9 результативных передач.
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