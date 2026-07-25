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  4. Жирона отказала Цыганкову и объявила цену на игрока
Испания
25 июля 2026, 08:32 |
2099
0

Жирона отказала Цыганкову и объявила цену на игрока

Цена снизилась с 20 миллионов евро до 10

25 июля 2026, 08:32 |
2099
0
Жирона отказала Цыганкову и объявила цену на игрока
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков
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Будущее украинского вингера Виктора Цыганкова в «Жироне» остается неопределенным.

По информации испанских СМИ, футболист попросил клуб отпустить его бесплатно, поскольку считает, что руководство не выполнило определённые обещания. После вылета команды в Сегунду украинец стремится продолжить карьеру в Ла Лиге.

Впрочем, «Жирона» не намерена отпускать одного из своих ключевых игроков без компенсации. Контракт Цыганкова действует до лета 2027 года. При этом каталонский клуб снизил стоимость игрока с 20 до 10 миллионов евро из-за отсутствия конкретных покупателей.

В прошлом сезоне Цыганков провел за «Жирону» 36 матчей во всех турнирах, забил 8 голов и отдал 9 результативных передач.

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Виктор Цыганков Жирона Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: Comuniate
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