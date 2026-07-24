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Испания
24 июля 2026, 08:02 | Обновлено 24 июля 2026, 08:15
2928
0

Жирона выступила с официальным заявлением о Ванате

Клуб заявил, что Владислав продолжает восстанавливаться после травмы

24 июля 2026, 08:02 | Обновлено 24 июля 2026, 08:15
2928
0
Жирона выступила с официальным заявлением о Ванате
Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Ванат
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Украинский нападающий Владислав Ванат не поможет своей команде в ближайших матчах из-за травмы.

Нападающий продолжает процесс восстановления после травмы и работает над возвращением к полноценным тренировкам. Точные сроки возвращения Ваната на поле пока не сообщаются.

Помимо украинца, вне состава также остаются Ястремский, Ясер и Порту, которые проходят аналогичный этап восстановления. Еще одна потеря команды – вратарь Пауло Гассанига, который выбыл из-за дискомфорта в области тазобедренного сустава.

Интересно, что Цыганков пропустил последний товарищеский матч, но причину его отсутствия клуб не назвал.

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Владислав Ванат Жирона Ла Лига чемпионат Испании по футболу травма
Дмитрий Олийченко Источник: ФК Жирона
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