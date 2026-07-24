Жирона выступила с официальным заявлением о Ванате
Клуб заявил, что Владислав продолжает восстанавливаться после травмы
Украинский нападающий Владислав Ванат не поможет своей команде в ближайших матчах из-за травмы.
Нападающий продолжает процесс восстановления после травмы и работает над возвращением к полноценным тренировкам. Точные сроки возвращения Ваната на поле пока не сообщаются.
Помимо украинца, вне состава также остаются Ястремский, Ясер и Порту, которые проходят аналогичный этап восстановления. Еще одна потеря команды – вратарь Пауло Гассанига, который выбыл из-за дискомфорта в области тазобедренного сустава.
Интересно, что Цыганков пропустил последний товарищеский матч, но причину его отсутствия клуб не назвал.
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