Жирона выступила с официальным заявлением о Ванате

Украинский нападающий Владислав Ванат не поможет своей команде в ближайших матчах из-за травмы.

Нападающий продолжает процесс восстановления после травмы и работает над возвращением к полноценным тренировкам. Точные сроки возвращения Ваната на поле пока не сообщаются.

Помимо украинца, вне состава также остаются Ястремский, Ясер и Порту, которые проходят аналогичный этап восстановления. Еще одна потеря команды – вратарь Пауло Гассанига, который выбыл из-за дискомфорта в области тазобедренного сустава.

Интересно, что Цыганков пропустил последний товарищеский матч, но причину его отсутствия клуб не назвал.