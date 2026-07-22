Ванат получил шанс покинуть Жирону. Серьезный трансфер

Турецкий «Трабзонспор» продолжает поиски нового нападающего и обратил внимание на украинца.

По информации турецких СМИ, одним из главных кандидатов на усиление атаки стал украинский нападающий «Жироны» Владислав Ванат. Сообщается, что клуб уже провел первые переговоры, чтобы выяснить условия возможного перехода 24-летнего футболиста.

Отмечается, что «Трабзонспор» не отказался и от идеи пригласить ещё одного украинца — вингера Виктора Цыганкова. Турецкий клуб может вновь выйти на переговоры с «Жироной», если представится такая возможность.

За свою профессиональную карьеру украинец провел 170 матчей, в которых забил 66 голов и отдал 27 результативных передач.