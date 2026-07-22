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  4. Ванат получил шанс покинуть Жирону. Серьезный трансфер
Испания
22 июля 2026, 07:02 |
2644
7

Ванат получил шанс покинуть Жирону. Серьезный трансфер

Украинец может перейти в «Трабзонспор»

22 июля 2026, 07:02 |
2644
7 Comments
Ванат получил шанс покинуть Жирону. Серьезный трансфер
Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Ванат
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Турецкий «Трабзонспор» продолжает поиски нового нападающего и обратил внимание на украинца.

По информации турецких СМИ, одним из главных кандидатов на усиление атаки стал украинский нападающий «Жироны» Владислав Ванат. Сообщается, что клуб уже провел первые переговоры, чтобы выяснить условия возможного перехода 24-летнего футболиста.

Отмечается, что «Трабзонспор» не отказался и от идеи пригласить ещё одного украинца — вингера Виктора Цыганкова. Турецкий клуб может вновь выйти на переговоры с «Жироной», если представится такая возможность.

За свою профессиональную карьеру украинец провел 170 матчей, в которых забил 66 голов и отдал 27 результативных передач.

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Владислав Ванат Виктор Цыганков Жирона трансферы Ла Лиги трансферы
Дмитрий Олийченко Источник: Taka Gazetesi
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Комментарии 7
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Вже заїпали цим Трабзонспором по 5 раз на день 
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+4
Неадекват Олійченко ще й деменцією страждає, не пам'ятає, що писав щю новину вже 48 разів Хоча можливо просто настільки хирож@пий, що умудряється за це г@вно з лохів інвесторів 48 разів отримувати платню Головний редактор не читає, що він пише, чи просто в долі?
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+2
Серйозний трансфер у турецьку лігу!???
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+1
Шо там за отстойник в турции?
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+1
Ну очень серьезный трансфер
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+1
Раньше шанс - это заиграть в команде, пойти в более крутой чемпионат и в крутую команду.
Сейчас шанс - это сбежать из команды. 
Се ля ви. 
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0
♥️💙Трабзонспор продовжує український трансферний вектор
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0
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