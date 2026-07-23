ПАОК впервые в истории забил больше 2 голов в ворота украинской команды
Произошло это в 12-м матче клуба из Салоник против представителей Украины на евроарене
Впервые в еврокубковой истории украинский клуб пропустил 3+ гола от греческого ПАОКа.
Произошло это в первом матче второго квалификационного раунда Лиги Европы, в котором киевское «Динамо» уступило клубу из Салоник со счетом 2:3.
Этот матч был 12-м для украинских команд против ПАОКа в еврокубках. В первых 11 греки ни разу не забивали больше двух голов.
Соперниками ПАОКа, кроме «Динамо», в разное время были «Металлург» Донецк, «Шахтёр», «Карпаты», «Металлист» и «Олимпик».
Все матчи украинских команд против ПАОКа в еврокубках:
- 2026: ЛЕ, «Динамо» – ПАОК – 2:3
- 2017: ЛЕ, «Олимпик» – ПАОК – 1:1, 0:2
- 2013: ЛЧ, «Металлист» – ПАОК – 1:1, 2:0 (последующая дисквалификация «Металлиста»)
- 2011: ЛЕ, «Карпаты» – ПАОК – 1:1, 0:2
- 2005: КУ, «Шахтёр» – ПАОК – 1:0
- 2005: КУ, «Металлург» Донецк – ПАОК – 2:2, 1:1
- 1976: КЕЧ, «Динамо» – ПАОК – 4:0, 2:0
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