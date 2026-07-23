ПАОК впервые в истории забил больше 2 голов в ворота украинской команды

Впервые в еврокубковой истории украинский клуб пропустил 3+ гола от греческого ПАОКа.

Произошло это в первом матче второго квалификационного раунда Лиги Европы, в котором киевское «Динамо» уступило клубу из Салоник со счетом 2:3.

Этот матч был 12-м для украинских команд против ПАОКа в еврокубках. В первых 11 греки ни разу не забивали больше двух голов.

Соперниками ПАОКа, кроме «Динамо», в разное время были «Металлург» Донецк, «Шахтёр», «Карпаты», «Металлист» и «Олимпик».

Все матчи украинских команд против ПАОКа в еврокубках: