«Отлично завершает атаки». В Арсенале оценили новый трансфер
Андреа Берта объяснил подписание Христоса Цолиса
Спортивный директор лондонского «Арсенала» Андреа Берта прокомментировал подписание контракта с греческим вингером Христосом Цолисом:
«Мы рады, что завершили подписание контракта с Христосом Цолисом.
Христос — чрезвычайно универсальный атакующий игрок, который обычно действует на левом фланге, но одинаково уверенно чувствует себя на любой позиции в атакующей линии. Он великолепно завершает атаки обеими ногами, отлично играет в ограниченном пространстве и обладает невероятной техникой.
В течение последних трех сезонов Христос демонстрировал выдающиеся показатели по количеству забитых голов и голевых передач, и он — игрок, который повысит технический уровень нашего состава, а также привнесет в команду позитивную энергию, энтузиазм и сильный менталитет.
Мы уверены, что Христос внесет значительный вклад в развитие нашего клуба, и надеемся, что нашим болельщикам понравится наблюдать за его игрой в футболке «Арсенала».
Мы с нетерпением ждем, когда сможем вместе начать этот новый увлекательный этап».
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