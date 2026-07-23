«Отлично завершает атаки». В Арсенале оценили новый трансфер

Спортивный директор лондонского «Арсенала» Андреа Берта прокомментировал подписание контракта с греческим вингером Христосом Цолисом:

«Мы рады, что завершили подписание контракта с Христосом Цолисом.

Христос — чрезвычайно универсальный атакующий игрок, который обычно действует на левом фланге, но одинаково уверенно чувствует себя на любой позиции в атакующей линии. Он великолепно завершает атаки обеими ногами, отлично играет в ограниченном пространстве и обладает невероятной техникой.

В течение последних трех сезонов Христос демонстрировал выдающиеся показатели по количеству забитых голов и голевых передач, и он — игрок, который повысит технический уровень нашего состава, а также привнесет в команду позитивную энергию, энтузиазм и сильный менталитет.

Мы уверены, что Христос внесет значительный вклад в развитие нашего клуба, и надеемся, что нашим болельщикам понравится наблюдать за его игрой в футболке «Арсенала».

Мы с нетерпением ждем, когда сможем вместе начать этот новый увлекательный этап».