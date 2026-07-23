Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Отлично завершает атаки». В Арсенале оценили новый трансфер
Англия
23 июля 2026, 23:55 |
480
0

«Отлично завершает атаки». В Арсенале оценили новый трансфер

Андреа Берта объяснил подписание Христоса Цолиса

23 июля 2026, 23:55 |
480
0
«Отлично завершает атаки». В Арсенале оценили новый трансфер
ФК Арсенал
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Спортивный директор лондонского «Арсенала» Андреа Берта прокомментировал подписание контракта с греческим вингером Христосом Цолисом:

«Мы рады, что завершили подписание контракта с Христосом Цолисом.

Христос — чрезвычайно универсальный атакующий игрок, который обычно действует на левом фланге, но одинаково уверенно чувствует себя на любой позиции в атакующей линии. Он великолепно завершает атаки обеими ногами, отлично играет в ограниченном пространстве и обладает невероятной техникой.

В течение последних трех сезонов Христос демонстрировал выдающиеся показатели по количеству забитых голов и голевых передач, и он — игрок, который повысит технический уровень нашего состава, а также привнесет в команду позитивную энергию, энтузиазм и сильный менталитет.

Мы уверены, что Христос внесет значительный вклад в развитие нашего клуба, и надеемся, что нашим болельщикам понравится наблюдать за его игрой в футболке «Арсенала».

Мы с нетерпением ждем, когда сможем вместе начать этот новый увлекательный этап».

По теме:
Бенфика получила официальный запрос по Трубину от легендарного клуба
ОФИЦИАЛЬНО. Новичок АПЛ подписал защитника сборной Марокко
Алехандро Гарначо: «Хочу стать тем игроком, которым я был в МЮ»
Брюгге трансферы Арсенал Лондон чемпионат Бельгии по футболу трансферы АПЛ Христос Цолис
Дмитрий Вус Источник: ФК Арсенал Лондон
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Мирон Маркевич спрогнозировал счет поединка Лиги Европы Динамо – ПАОК
Футбол | 23 июля 2026, 18:26 8
Мирон Маркевич спрогнозировал счет поединка Лиги Европы Динамо – ПАОК
Мирон Маркевич спрогнозировал счет поединка Лиги Европы Динамо – ПАОК

Авторитетный тренер считает, что динамовцам кровь из носу необходим задел перед ответным матчем

Василию Ломаченко дали ответ по поводу боя
Бокс | 23 июля 2026, 09:34 9
Василию Ломаченко дали ответ по поводу боя
Василию Ломаченко дали ответ по поводу боя

Суарес – о возможном поединке с украинцем

Без камбэка, но с сохранением интриги. Динамо проиграло первый матч ПАОКу
Футбол | 23.07.2026, 21:55
Без камбэка, но с сохранением интриги. Динамо проиграло первый матч ПАОКу
Без камбэка, но с сохранением интриги. Динамо проиграло первый матч ПАОКу
Рома получила официальное предложение по Довбику. Трудный выбор
Футбол | 23.07.2026, 06:32
Рома получила официальное предложение по Довбику. Трудный выбор
Рома получила официальное предложение по Довбику. Трудный выбор
ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс попрощался с директором академии
Футбол | 23.07.2026, 23:38
ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс попрощался с директором академии
ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс попрощался с директором академии
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Энтони ДЖОШУА: «Сейчас это лучший боксер в мире»
Энтони ДЖОШУА: «Сейчас это лучший боксер в мире»
23.07.2026, 06:02 1
Бокс
Динамо и Шахтер сделали официальные предложения по игроку. Настоящая борьба
Динамо и Шахтер сделали официальные предложения по игроку. Настоящая борьба
22.07.2026, 07:11 19
Футбол
Фьюри объявил имя соперника Усика для последнего боя
Фьюри объявил имя соперника Усика для последнего боя
22.07.2026, 06:32
Бокс
Усик отказался от тренировок и назвал причину
Усик отказался от тренировок и назвал причину
23.07.2026, 03:32
Бокс
Месси позвонил Ямалю после финала ЧМ-2026 и сделал заявление
Месси позвонил Ямалю после финала ЧМ-2026 и сделал заявление
23.07.2026, 05:32 3
Футбол
Лучшие из лучших. Символическая сборная ЧМ-2026 по версии Sport.ua
Лучшие из лучших. Символическая сборная ЧМ-2026 по версии Sport.ua
23.07.2026, 11:56 9
Футбол
Цыганков сказал «да». Виктор выбрал себе новый клуб
Цыганков сказал «да». Виктор выбрал себе новый клуб
22.07.2026, 09:48 6
Футбол
Тайсон ФЬЮРИ: «У Кличко – зависимость. Хуже, чем наркотики»
Тайсон ФЬЮРИ: «У Кличко – зависимость. Хуже, чем наркотики»
22.07.2026, 08:18 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем