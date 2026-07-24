Новичок Арсенала: «Мне нужно время, чтобы осознать это»

Греческий вингер Христос Цолис прокомментировал свой переход в лондонский «Арсенал» из бельгийского «Брюгге»:

«Мне, наверное, нужно время, чтобы осознать это! Это просто невероятно — подписать контракт с таким великим клубом, чемпионом Англии. Я очень горжусь тем, что в следующем сезоне буду частью этой команды. Когда мой агент сказал, что, возможно, это реальная перспектива, я уже был в восторге. Затем дело приняло более серьёзный оборот, и вот я здесь.

У меня состоялся приятный разговор с Микелем Артетой. Он длился около часа. Мы говорили обо всём: о клубе, обо мне, о его планах, конечно же, обо мне, о команде. Это были исключительно позитивные моменты.

Я играю в прямолинейном стиле, стремлюсь забить гол или отдать голевую передачу. Такова моя позиция как нападающего, как флангового игрока. Я всегда стремлюсь забить или отдать решающую передачу своим партнерам по команде. И могу сказать, что я много работаю на благо команды, в том числе и в обороне.

Могу сказать, что более или менее знаком с уровнем Премьер-лиги. Я знаю, что это лучшая лига в мире. Конечно, это разные вещи — играть за «Норвич» или за «Арсенал»; думаю, что как игрок «Арсенала» ты больше владеешь мячом. Поэтому мы чаще атакуем другие команды. Лига очень физическая, а уровень игры очень высокий, поэтому я к этому готов. В Лиге чемпионов уровень тоже достаточно высокий, поэтому я считаю, что каждый матч в Премьер-лиге — это как будто матч Лиги чемпионов.

Я люблю смотреть футбол, я знаю всё о Премьер-лиге, я знаю всё об «Арсенале». Я пересмотрел так много матчей в этом году, особенно те, где мы играли друг против друга, как вы и сказали. На нашем стадионе счёт был 0:3. Могу сказать, что это была самая сложная команда для атаки из всех, против которых я играл до сих пор. Мы играли против других сильных команд, но против «Арсенала» нам было сложнее всего создавать опасные моменты. У нас были некоторые моменты, но не очень опасные. Они также были очень эффективны и забили нам три великолепных гола — в итоге это был справедливый результат.

Конечно, это очень сильная команда, но я думаю, что просто нужно получать от этого удовольствие. Придётся упорно работать на каждой тренировке, а потом показать это на поле. Я с нетерпением жду этого — увидеть ребят, познакомиться со всеми в составе и сыграть все вместе. Это прекрасное ощущение, я с нетерпением жду своего первого матча».

На самом деле невероятно, что я дебютировал в Премьер-лиге именно на «Эмирейтс»! Я недавно рассказывал об этом своей семье — это были прекрасные воспоминания. Я был влюблён в этот стадион. Всегда говорил, что это один из лучших стадионов, на которых я играл. В итоге мы проиграли 1:0, но мой первый матч мне очень понравился, поэтому я всегда буду помнить, что играл здесь, на «Эмирейтс». Я с нетерпением жду возможности сыграть здесь ещё.

У меня было хорошее лето. У меня было 27 дней отпуска, но не полного отдыха — я также работал, чтобы быть готовым, потому что, как я уже говорил, слышал слухи, поэтому решил, что должен быть готов! Я должен быть в хорошей форме и физической готовности. Поэтому я упорно работал и в течение лета. Затем я уже две недели готовился с «Брюгге», так что я полностью готов начать жизнь здесь.

Мои цели — это, конечно, выигрывать титулы. Думаю, у всех есть такая цель — выиграть как можно больше. А также получить как можно больше игрового времени в команде, а остальное придет само собой, я в этом уверен. Поэтому для меня самое важное — хорошо влиться в команду, чувствовать себя комфортно, играть как можно больше, и тогда, я верю, мы будем очень сильны.

Я очень горжусь тем, что стал частью этой удивительной команды. С нетерпением жду встречи со всеми на поле, на стадионе, и того момента, когда забью свой первый гол на «Эмирейтс».