Алехандро Гарначо: «Хочу стать тем игроком, которым я был в МЮ»
Аргентинский вингер прокомментировал переход в «Астон Виллу»
Аргентинский вингер Алехандро Гарначо прокомментировал свой переход из лондонского «Челси» в бирмингемскую «Астон Виллу»:
«Я очень рад оказаться здесь. Не могу дождаться, когда выйду на поле. Это важный клуб, который очень быстро развивается, поэтому я с нетерпением жду начала. Я искал клуб, в котором мог бы обрести уверенность в себе и попробовать стать тем игроком, которым я был в первые годы в «Манчестер Юнайтед». Я пообщался с главным тренером и считаю, что он придаст мне уверенности, чтобы я мог играть здесь и помогать команде.
В прошлом сезоне я следил за «Лигой Европы», а теперь мы выходим в «Лигу чемпионов»; важно быть частью этого. Я разговаривал с Унаи ещё до того, как приехал сюда, и он вселил в меня уверенность. Вот почему я здесь. Важно играть в европейских турнирах. Лига чемпионов — лучший турнир, поэтому в этом сезоне мы будем играть именно в нём. Я очень рад этому и надеюсь, что нам удастся добиться чего-то значимого».
«Вилла Парк» — это один из моих любимых стадионов в лиге, и теперь он станет моим домом. Я очень счастлив и с нетерпением жду встречи с болельщиками».
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