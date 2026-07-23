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Лига конференций
23 июля 2026, 20:31 | Обновлено 23 июля 2026, 20:33
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0

Без шансов. Букмекеры не верят в победу Полесья против Копенгагена

Житомиряне должны доказать обратное

23 июля 2026, 20:31 | Обновлено 23 июля 2026, 20:33
120
0
Без шансов. Букмекеры не верят в победу Полесья против Копенгагена
Getty Images/Global Images Ukraine
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В четверг, 23 июля, состоится первый матч «Полесья» (Украина) и «Копенгагена» (Дания) во втором раунде отбора Лиги конференций 2026/27.

Принимать поединок будет «Košická Futbalová Aréna» в словацком городе Кошице. Начнется игра в 21:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В день матча букмекеры обновили коэффициенты, отдав преимущество «Копенгагену».

На победу клуба из Дании дают коэффициент – 1.84. В свою очередь житомиряне, по мнению букмекеров, не имеют шансов – 3.94. Ничья в матче расценивается в 3.94.

Вторая встреча команд состоится 30 июля. Победитель этой пары выйдет либо на «Дебрецен», либо на «Пюник» Ереван.

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Копенгаген Полесье Житомир Лига конференций Полесье - Копенгаген букмекеры котировки букмекеров
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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