Без шансов. Букмекеры не верят в победу Полесья против Копенгагена

В четверг, 23 июля, состоится первый матч «Полесья» (Украина) и «Копенгагена» (Дания) во втором раунде отбора Лиги конференций 2026/27.

Принимать поединок будет «Košická Futbalová Aréna» в словацком городе Кошице. Начнется игра в 21:00 по киевскому времени.

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В день матча букмекеры обновили коэффициенты, отдав преимущество «Копенгагену».

На победу клуба из Дании дают коэффициент – 1.84. В свою очередь житомиряне, по мнению букмекеров, не имеют шансов – 3.94. Ничья в матче расценивается в 3.94.

Вторая встреча команд состоится 30 июля. Победитель этой пары выйдет либо на «Дебрецен», либо на «Пюник» Ереван.