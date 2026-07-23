ВИДЕО. Молниеносный старт: как Динамо забило ПАОКу на 3-й минуте
Автором гола стал Бражко
Киевское «Динамо» идеально начало первый матч второго квалификационного раунда Лиги Европы против греческого «ПАОКа».
Команда Игоря Костюка вышла вперёд уже на третьей минуте встречи. Автором быстрого гола стал полузащитник Владимир Бражко, который открыл счёт и подарил киевлянам раннее преимущество – 1:0.
Поединок проходит в польском Люблине, где «Динамо» проводит номинально домашний матч.
Ответный матч между командами состоится 30 июля в Греции. Победитель двухматчевого противостояния выйдет в следующий раунд квалификации Лиги Европы.
ВИДЕО. Молниеносный старт: как «Динамо» забило «ПАОКу» на 3-й минуте
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