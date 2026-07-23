Владимир ЕЗЕРСКИЙ: «Преимущество в игровой практике пригодится Динамо»

Бывший игрок национальной сборной Украины Владимир Езерский эксклюзивно для Sport.ua сделал прогноз на первые матчи второго раунда еврокубков с участием украинских команд, которые состоятся 23 июля:

– В начале еврокубковой кампании очень много значит каждая мелочь. Думаю, то, что в Лиге Европы динамовцы Киева, в отличие от греческого ПАОКа, уже провели два матча с румынской «Университетой», должно стать для них значительным козырем. Игровую практику на таком уровне отнюдь нельзя недооценивать. А то, что подопечным Игоря Костюка достался такой серьезный оппонент, должно только стимулировать их сыграть из-за не могу. Ставлю на победу киевлян – 1:0. Считаю, что они смогут нейтрализовать острые контрвыпады соперника.

Что касается наших представителей в Лиге конференций, то выше оцениваю шансы «Полесья», несмотря на то, что соперник – датский «Копенгаген» с большим опытом выступлений даже в Лиге чемпионов. Прошлый сезон «горожане» на внутренней арене не могут записать себе в актив, однако это разные турниры, и они захотят реабилитироваться в Лиге конференций. Однако в первом поединке в словацком Кошице сильнее будет житомирская команда – 1:0.

Для футболистов ЛНЗ это будет исторический дебют в еврокубках, и, конечно, им не терпится отметить это событие победой. Но и соперник – бельгийский «Гент» – тоже амбициозный, с большим опытом еврокубковых баталий. Команды не будут отсиживаться в обороне, хотя голевые моменты будут возникать нечасто. Финальный свисток прозвучит при счете 0:0, а судьба путевки в следующий раунд решится через неделю в Бельгии.