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Лига Европы
23 июля 2026, 18:53 | Обновлено 23 июля 2026, 19:16
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Владимир ЕЗЕРСКИЙ: «Преимущество в игровой практике пригодится Динамо»

Экс-игрок сборной Украины поделился прогнозом на предстоящие игры Динамо, Полесья и ЛНЗ

23 июля 2026, 18:53 | Обновлено 23 июля 2026, 19:16
111
0
Владимир ЕЗЕРСКИЙ: «Преимущество в игровой практике пригодится Динамо»
УАФ. Владимир Езерский
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Бывший игрок национальной сборной Украины Владимир Езерский эксклюзивно для Sport.ua сделал прогноз на первые матчи второго раунда еврокубков с участием украинских команд, которые состоятся 23 июля:

– В начале еврокубковой кампании очень много значит каждая мелочь. Думаю, то, что в Лиге Европы динамовцы Киева, в отличие от греческого ПАОКа, уже провели два матча с румынской «Университетой», должно стать для них значительным козырем. Игровую практику на таком уровне отнюдь нельзя недооценивать. А то, что подопечным Игоря Костюка достался такой серьезный оппонент, должно только стимулировать их сыграть из-за не могу. Ставлю на победу киевлян – 1:0. Считаю, что они смогут нейтрализовать острые контрвыпады соперника.

Что касается наших представителей в Лиге конференций, то выше оцениваю шансы «Полесья», несмотря на то, что соперник – датский «Копенгаген» с большим опытом выступлений даже в Лиге чемпионов. Прошлый сезон «горожане» на внутренней арене не могут записать себе в актив, однако это разные турниры, и они захотят реабилитироваться в Лиге конференций. Однако в первом поединке в словацком Кошице сильнее будет житомирская команда – 1:0.

Для футболистов ЛНЗ это будет исторический дебют в еврокубках, и, конечно, им не терпится отметить это событие победой. Но и соперник – бельгийский «Гент» – тоже амбициозный, с большим опытом еврокубковых баталий. Команды не будут отсиживаться в обороне, хотя голевые моменты будут возникать нечасто. Финальный свисток прозвучит при счете 0:0, а судьба путевки в следующий раунд решится через неделю в Бельгии.

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Владимир Езерский Динамо Киев ПАОК Копенгаген Лига Европы Гент Полесье Житомир Лига конференций Динамо - ПАОК ЛНЗ Черкассы инсайд ЛНЗ - Гент Полесье - Копенгаген
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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