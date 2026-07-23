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  4. «Все бывает впервые». Максимов оценил шансы украинских команд в еврокубках
Лига Европы
23 июля 2026, 06:29 |
388
0

«Все бывает впервые». Максимов оценил шансы украинских команд в еврокубках

23 июля на евроарене сыграют Динамо (Лига Европы), Полесье и ЛНЗ (Лига конференций)

23 июля 2026, 06:29 |
388
0
«Все бывает впервые». Максимов оценил шансы украинских команд в еврокубках
ФК Полесье. Юрий Максимов
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Бывший полузащитник национальной сборной Украины и «Динамо», а ныне тренер – Юрий Максимов – эксклюзивно для Sport.ua поделился своими ожиданиями от выступлений киевской команды в Лиге Европы, а ЛНЗ и «Полесье» – в Лиге конференций.

«Очень хочется, чтобы наши представители достойно провели стартовые поединки. Хотя, по-моему, это уже большое достижение, что во время российской агрессии в Украине проводится чемпионат по футболу, а лучшие отечественные команды могут играть на международной арене. За это большое спасибо нашим воинам.

Конечно, при нынешних обстоятельствах украинские клубы вынуждены принимать визави за границей. Это серьезная «фора» для соперников. К тому же, проблемы с логистикой негативно влияют на восстановление и тренировочный процесс.

Нельзя не учитывать и то, что в активе оппонентов – больший международный опыт, особенно у бельгийского «Гента», соперника ЛНЗ, ведь для черкасской команды это вообще дебют в еврокубках.

Но в жизни всегда случается что-нибудь впервые. Остается надеяться, что у ЛНЗ хватит терпения, вдохновения и мастерства, чтобы этот шаг к новым вершинам был успешным.

Помнится, что когда в свое время выступал за «Динамо», то у киевлян в еврокубках поначалу далеко не все получалось. Но постепенно добавляли и в 1997 году одержали едва ли не самые памятные победы в Лиге чемпионов, дважды сокрушив имениту «Барселону». И в первом матче в Киеве один из голов я записал в свой актив. А за каталонцев тогда выступали звезды: Райцигер, Фернанду Коуту, Фигу, Ривалдо, Луис Энрике, Бускетс.

Поэтому очень многое будет зависеть от того, как проявят себя, прежде всего, игроки украинских клубов. Я не считаю их визави из Греции, Бельгии и Дании непроходимыми».

23 июля Динамо во втором раунде квалификации Лиги Европы проведет первый матч против ПАОКа, а Полесье и ЛНЗ в Q2 Лиги конференций встретятся с Копенгагеном и Гентом соответственно.

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Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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