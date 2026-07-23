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  4. Максимов рассказал, почему отказал зарубежным клубам
Украина. Премьер лига
23 июля 2026, 06:22 |
267
0

Максимов рассказал, почему отказал зарубежным клубам

Известный специалист готов к новым вызовам

23 июля 2026, 06:22 |
267
0
Максимов рассказал, почему отказал зарубежным клубам
ФК Полесье. Юрий Максимов
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Бывший игрок национальной сборной Украины и Динамо, а затем успешный тренер – Юрий Максимов – эксклюзивно для Sport.ua сообщил, почему после того, как в июне 2025 года оставил Ворсклу, остается без работы.

«Сказать, что я не востребован, было бы неправдой. Были приглашения из Казахстана и Азербайджана, однако я не согласился. Почему? Речь шла о клубах, не ставивших перед собой высоких целей. Поэтому решил не тратить время и силы. Но я готов к новым вызовам. Единственное пожелание – чтобы это была амбициозная команда. И неважно, из Украины она или из-за границы».

Кроме Ворсклы, Юрий Максимов также возглавлял ЦСКА, Оболонь, Кривбасс, донецкий Металлург, Звягель, Днепр-1, российскую Мордовию, азербайджанскую Кешлю и казахстанский Тараз.

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инсайд Юрий Максимов Ворскла Полтава чемпионат Казахстана по футболу чемпионат Азербайджана по футболу назначение тренера
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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