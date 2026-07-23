Максимов рассказал, почему отказал зарубежным клубам

Бывший игрок национальной сборной Украины и Динамо, а затем успешный тренер – Юрий Максимов – эксклюзивно для Sport.ua сообщил, почему после того, как в июне 2025 года оставил Ворсклу, остается без работы.

«Сказать, что я не востребован, было бы неправдой. Были приглашения из Казахстана и Азербайджана, однако я не согласился. Почему? Речь шла о клубах, не ставивших перед собой высоких целей. Поэтому решил не тратить время и силы. Но я готов к новым вызовам. Единственное пожелание – чтобы это была амбициозная команда. И неважно, из Украины она или из-за границы».

Кроме Ворсклы, Юрий Максимов также возглавлял ЦСКА, Оболонь, Кривбасс, донецкий Металлург, Звягель, Днепр-1, российскую Мордовию, азербайджанскую Кешлю и казахстанский Тараз.