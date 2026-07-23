ПСЖ определился с будущим Луиса Энрике перед стартом сезона 2026/27
Парижский клуб договорился с испанским тренером о новом контракте до июня 2030 года
Французский ПСЖ предложил главному тренеру Луису Энрике продлить контракт, который истекает в июне 2027 года. Об этом сообщило авторитетное издание L'Équipe.
Парижский клуб доволен результатами, которые продемонстрировал 56-летний специалист, поэтому решил вознаградить тренера новым соглашением на улучшенных финансовых условиях.
В четверг, 23 июля, Энрике подписал новый контракт, который будет действовать до июня 2030 года. В ближайшее время ПСЖ сделает официальное объявление о продлении сотрудничества.
Энрике возглавил команду в июле 2023 года и провел с ней 174 матча, в которых одержал 122 победы, 22 раза сыграл вничью и потерпел 27 поражений.
В сезоне 2025/26 парижане под руководством испанского тренера стали чемпионами Лиги 1 и победили в Лиге чемпионов.
🚨💣| MAJOR BREAKING: PSG & Luis Enrique have reached an AGREEMENT on a contract extension until June 2030. @lequipe🥇 pic.twitter.com/wC99vSUgB5— PSG Report (@PSG_Report) July 23, 2026
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