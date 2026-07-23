ПСЖ определился с будущим Луиса Энрике перед стартом сезона 2026/27

Французский ПСЖ предложил главному тренеру Луису Энрике продлить контракт, который истекает в июне 2027 года. Об этом сообщило авторитетное издание L'Équipe.

Парижский клуб доволен результатами, которые продемонстрировал 56-летний специалист, поэтому решил вознаградить тренера новым соглашением на улучшенных финансовых условиях.

В четверг, 23 июля, Энрике подписал новый контракт, который будет действовать до июня 2030 года. В ближайшее время ПСЖ сделает официальное объявление о продлении сотрудничества.

Энрике возглавил команду в июле 2023 года и провел с ней 174 матча, в которых одержал 122 победы, 22 раза сыграл вничью и потерпел 27 поражений.

В сезоне 2025/26 парижане под руководством испанского тренера стали чемпионами Лиги 1 и победили в Лиге чемпионов.