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Франция
23 июля 2026, 18:57 | Обновлено 23 июля 2026, 19:08
293
0

ПСЖ определился с будущим Луиса Энрике перед стартом сезона 2026/27

Парижский клуб договорился с испанским тренером о новом контракте до июня 2030 года

23 июля 2026, 18:57 | Обновлено 23 июля 2026, 19:08
293
0
ПСЖ определился с будущим Луиса Энрике перед стартом сезона 2026/27
Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Энрике
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Французский ПСЖ предложил главному тренеру Луису Энрике продлить контракт, который истекает в июне 2027 года. Об этом сообщило авторитетное издание L'Équipe.

Парижский клуб доволен результатами, которые продемонстрировал 56-летний специалист, поэтому решил вознаградить тренера новым соглашением на улучшенных финансовых условиях.

В четверг, 23 июля, Энрике подписал новый контракт, который будет действовать до июня 2030 года. В ближайшее время ПСЖ сделает официальное объявление о продлении сотрудничества.

Энрике возглавил команду в июле 2023 года и провел с ней 174 матча, в которых одержал 122 победы, 22 раза сыграл вничью и потерпел 27 поражений.

В сезоне 2025/26 парижане под руководством испанского тренера стали чемпионами Лиги 1 и победили в Лиге чемпионов.

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чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция) ПСЖ Луис Энрике продление контракта
Николай Тытюк Источник: L'Equipe
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