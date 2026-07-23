Клуб Первой лиги подписал воспитанника Динамо и экс-игрока Ворсклы

Как стало известно Sport.ua, один из недавних лидеров «Подолья» Максим Кулиш продолжит карьеру в перволиговом «Пробое».

27-летний Кулиш родился в Ивано-Франковске, а с 11 лет занимался в академии «Динамо». Не пробившись в первую команду киевлян, вингер выступал за молодежные составы «Ворсклы» и «Александрии» (именно в составе последней дебютировал на взрослом уровне в матче Кубка Украины). Имел непродолжительный опыт выступлений за словацкую «Сеницу». Кроме того, защищал цвета «Рубикона», «Диназа», «Миная», «Левого Берега» и «Подолья».

Этим летом Кулиш побывал на пересмотре в «Александрии» и ФК «Феникс-Мариуполь», но в итоге оказался в «Пробое», с которым подписал контракт до 30 июня 2027 года.

Также соглашения с красно-черными на один сезон заключили два центральных нападающих – 24-летний Даниил Гончарук (последний клуб – «Буковина») и 20-летний Матвей Буренко («Ворскла»).

Таким образом, этим летом «Пробой» подписал уже 10 новичков. Ранее к команде присоединились вратарь Кирилл Архипчук («Скала 1911»), защитник Максим Лопыренок, полузащитники Кирилл Матвеев (оба – «Брацлав»), Орест Лепский (ЛНЗ, аренда), Андрей Петрик («Вильхивцы»), Андрей Савицкий и нападающий Радион Лисняк (оба – «Металлург»).

По итогам прошедшего сезона «Пробой» занял восьмое место в Первой лиге. Новый сезон команда Владимира Ковалюка начнет домашним матчем против «Ингульца», который состоится 26 июля.

Ранее Sport.ua сообщал, что экс-игрок сборной Украины трудоустроился в «Буковине».