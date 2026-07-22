Экс-игрок сборной Украины трудоустроился в Буковине

Как стало известно Sport.ua, четырехкратный призер чемпионата Украины в составе «Черноморца», «Кривбасса» и донецкого «Металлурга» Александр Зотов вошел в тренерский штаб молодежной команды «Буковины», став одним из помощников Дмитрия Назаренко.

51-летний Зотов (351 матч, 31 гол в Высшей лиге) начал тренерскую карьеру ещё в 2015 году в донецком «Металлурге», возглавив команду U-19. Впоследствии работал главным тренером «Стали» U-19 и тренером «Стали» U-21, а позже — помощником главного тренера «Вереса», «Руха», «Полесья» и тернопольской «Нивы». С декабря 2025 года бывший полузащитник сборной Украины находился без работы.

Ранее мы сообщали, что экс-вратарь «Динамо» и «Шахтера» после работы тренером возобновит игровую карьеру.