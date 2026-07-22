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Украина. Премьер лига
22 июля 2026, 17:59 | Обновлено 22 июля 2026, 18:19
525
0

Экс-игрок сборной Украины трудоустроился в Буковине

Бывший капитан «Черноморца» продолжит тренерскую карьеру в Черновцах

22 июля 2026, 17:59 | Обновлено 22 июля 2026, 18:19
525
0
Экс-игрок сборной Украины трудоустроился в Буковине
Александр Зотов
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Как стало известно Sport.ua, четырехкратный призер чемпионата Украины в составе «Черноморца», «Кривбасса» и донецкого «Металлурга» Александр Зотов вошел в тренерский штаб молодежной команды «Буковины», став одним из помощников Дмитрия Назаренко.

51-летний Зотов (351 матч, 31 гол в Высшей лиге) начал тренерскую карьеру ещё в 2015 году в донецком «Металлурге», возглавив команду U-19. Впоследствии работал главным тренером «Стали» U-19 и тренером «Стали» U-21, а позже — помощником главного тренера «Вереса», «Руха», «Полесья» и тернопольской «Нивы». С декабря 2025 года бывший полузащитник сборной Украины находился без работы.

Ранее мы сообщали, что экс-вратарь «Динамо» и «Шахтера» после работы тренером возобновит игровую карьеру.

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Буковина Черновцы Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу назначение тренера инсайд Александр Зотов
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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