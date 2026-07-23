Марку Силва ответил на вопрос о будущем Трубина в составе Бенфики
Главный тренер «орлов» сообщил, что не собирается комментировать трансферные слухи
В четверг, 23 июля, состоится матч второго квалификационного раунда Лиги Европы, в котором встретятся швейцарский «Санкт-Галлен» и лиссабонская «Бенфика».
На пресс-конференции главного тренера португальского клуба Марку Силву спросили о перспективах голкипера сборной Украины Анатолия Трубина в ближайшей игре и потенциальном трансфере в другой клуб.
«Что касается вратаря, я не буду вам говорить, кто сыграет в Лиге Европы – игроки узнают об этом в день матча, потом придет время и узнаете вы», – сообщил тренер.
«Что касается трансферного рынка и возможного перехода Трубина, я не буду комментировать эти слухи. Я не хочу заниматься только тем, чтобы комментировал трансферные слухи».
В прошлом сезоне вратарь провел 50 матчей, в которых пропустил 43 гола и 21 раз сохранял свои ворота в неприкосновенности. Контракт 24-летнего голкипера истекает в июне 2028-го.
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