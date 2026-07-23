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  4. Марку Силва ответил на вопрос о будущем Трубина в составе Бенфики
Лига Европы
23 июля 2026, 18:18 |
616
0

Марку Силва ответил на вопрос о будущем Трубина в составе Бенфики

Главный тренер «орлов» сообщил, что не собирается комментировать трансферные слухи

23 июля 2026, 18:18 |
616
0
Марку Силва ответил на вопрос о будущем Трубина в составе Бенфики
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин
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В четверг, 23 июля, состоится матч второго квалификационного раунда Лиги Европы, в котором встретятся швейцарский «Санкт-Галлен» и лиссабонская «Бенфика».

На пресс-конференции главного тренера португальского клуба Марку Силву спросили о перспективах голкипера сборной Украины Анатолия Трубина в ближайшей игре и потенциальном трансфере в другой клуб.

«Что касается вратаря, я не буду вам говорить, кто сыграет в Лиге Европы – игроки узнают об этом в день матча, потом придет время и узнаете вы», – сообщил тренер.

«Что касается трансферного рынка и возможного перехода Трубина, я не буду комментировать эти слухи. Я не хочу заниматься только тем, чтобы комментировал трансферные слухи».

В прошлом сезоне вратарь провел 50 матчей, в которых пропустил 43 гола и 21 раз сохранял свои ворота в неприкосновенности. Контракт 24-летнего голкипера истекает в июне 2028-го.

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Лига Европы чемпионат Португалии по футболу Бенфика Марку Силва Анатолий Трубин
Николай Тытюк Источник: A Bola
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