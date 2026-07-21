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Италия
21 июля 2026, 12:27 | Обновлено 21 июля 2026, 12:35
1876
0

Бенфика провела переговоры о трансфере Трубина в чемпионат Италии

Лиссабонский клуб потребовал у «Ювентуса» 40 миллионов евро за украинского голкипера

21 июля 2026, 12:27 | Обновлено 21 июля 2026, 12:35
1876
0
Бенфика провела переговоры о трансфере Трубина в чемпионат Италии
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин
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Итальянский «Ювентус» обратился к лиссабонской «Бенфике», чтобы обсудить трансфер голкипера сборной Украины Анатолия Трубина. Об этом сообщил Glorioso 1904.

Туринский клуб связался с представителями 24-летнего футболиста, так как считает его одним из предпочтительных кандидатов на позицию первого номера в долгосрочной перспективе.

После контактов со стороной Трубина, итальянский клуб провел переговоры с «орлами», которые сообщили о своих требованиях – 40 миллионов евро за полноценный трансфер.

Сообщается, что президент лиссабонского клуба не намерен способствовать уходу одного из самых ценных игроков «Бенфики» и считает, что запрашиваемая цена соответствует потенциалу Трубина и его важности для команды.

По этой причине трансфер украинского вратаря в чемпионат Италии считается крайне маловероятным, так как «Ювентус» на данный момент не может удовлетворить запросы португальского клуба.

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чемпионат Португалии по футболу Бенфика Анатолий Трубин Ювентус трансферы трансферы Серии A
Николай Тытюк Источник
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