Реал и ПСЖ нацелились на игрока сборной Украины. Трансфер за 20 миллионов
Голкипер Анатолий Трубин может покинуть лиссабонскую «Бенфику» до старта нового сезона
Голкипер лиссабонской «Бенфики» и сборной Украины Анатолий Трубин может сменить клуб во время летнего трансферного окна. Об этом сообщил авторитетный инсайдер Экрем Конур.
В услугах 24-летнего футболиста заинтересованы мадридский «Реал», французский ПСЖ, английские «Астон Вилла» и «Тоттенхэм», которые добавили украинца в свой шорт-лист.
«Бенфика» не собирается препятствовать трансферу Трубина, поэтому снизила свои требования в два раза – «орлы» ждут предложений о переходе в размере 20 миллионов евро.
В пятницу, 17 июля, подопечные Марку Силвы провели товарищеский матч против испанского «Вильярреала» (2:0), в украинский вратарь весь поединок провел на скамейке запасных.
Португальские журналисты также подтвердили информацию, что Трубин может уйти, а место в стартовом составе займет Самуэл Соареш, который в прошлом сезоне был вторым номером.
Трубин провел 149 матчей в составе «Бенфики», в которых пропустил 144 мяча и 59 раз сохранил свои ворота в неприкосновенности. Контракт с лиссабонским клубом истекает в июне 2028 года.
🚨#PSG PSG, Tottenham, Aston Villa & Real Madrid chasing Benfica GK Anatoliy Trubin.— Ekrem KONUR (@Ekremkonur) July 17, 2026
📅 Contract until 2028; €100M release clause.
💰 Benfica → Asked ~€40M in early 2026; won’t negotiate below €20M now. https://t.co/ADEp2b0fBU pic.twitter.com/16zYic5Qgn
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