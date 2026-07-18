Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Реал и ПСЖ нацелились на игрока сборной Украины. Трансфер за 20 миллионов
Португалия
18 июля 2026, 09:51 |
1564
0

Реал и ПСЖ нацелились на игрока сборной Украины. Трансфер за 20 миллионов

Голкипер Анатолий Трубин может покинуть лиссабонскую «Бенфику» до старта нового сезона

18 июля 2026, 09:51 |
1564
0
Реал и ПСЖ нацелились на игрока сборной Украины. Трансфер за 20 миллионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Голкипер лиссабонской «Бенфики» и сборной Украины Анатолий Трубин может сменить клуб во время летнего трансферного окна. Об этом сообщил авторитетный инсайдер Экрем Конур.

В услугах 24-летнего футболиста заинтересованы мадридский «Реал», французский ПСЖ, английские «Астон Вилла» и «Тоттенхэм», которые добавили украинца в свой шорт-лист.

«Бенфика» не собирается препятствовать трансферу Трубина, поэтому снизила свои требования в два раза – «орлы» ждут предложений о переходе в размере 20 миллионов евро.

В пятницу, 17 июля, подопечные Марку Силвы провели товарищеский матч против испанского «Вильярреала» (2:0), в украинский вратарь весь поединок провел на скамейке запасных.

Португальские журналисты также подтвердили информацию, что Трубин может уйти, а место в стартовом составе займет Самуэл Соареш, который в прошлом сезоне был вторым номером.

Трубин провел 149 матчей в составе «Бенфики», в которых пропустил 144 мяча и 59 раз сохранил свои ворота в неприкосновенности. Контракт с лиссабонским клубом истекает в июне 2028 года.

По теме:
ФОТО. Жена Забарного очаровала сеть сексуальными кадрами в постели
Журналист Record: «Это уже понятно, Трубин – не тот, о ком мечтает Силва»
ПСЖ выставил полузащитника на трансфер
чемпионат Португалии по футболу Бенфика Анатолий Трубин Реал Мадрид ПСЖ Астон Вилла Тоттенхэм трансферы трансферы Ла Лиги трансферы Лиги 1 трансферы АПЛ
Николай Тытюк Источник: Экрем Конур
Оцените материал
(21)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Олег Саленко высказался о матче Лиги Европы Университатя – Динамо
Футбол | 17 июля 2026, 09:30 1
Олег Саленко высказался о матче Лиги Европы Университатя – Динамо
Олег Саленко высказался о матче Лиги Европы Университатя – Динамо

Авторитетный в прошлом нападающий остался разочарован действиями динамовцев

Украина уступила Турции в борьбе за выход в плей-офф Лиги наций
Волейбол | 17 июля 2026, 20:02 55
Украина уступила Турции в борьбе за выход в плей-офф Лиги наций
Украина уступила Турции в борьбе за выход в плей-офф Лиги наций

«Сине-желтые» не сумели завершить матч победой, ведя 2:0 по партиям

Плотницкий объяснил обидное поражение Украины от Турции в Лиге наций
Волейбол | 18.07.2026, 08:43
Плотницкий объяснил обидное поражение Украины от Турции в Лиге наций
Плотницкий объяснил обидное поражение Украины от Турции в Лиге наций
ОФИЦИАЛЬНО. Лидер сборной Украины продолжит карьеру в Трабзонспоре
Футбол | 18.07.2026, 07:54
ОФИЦИАЛЬНО. Лидер сборной Украины продолжит карьеру в Трабзонспоре
ОФИЦИАЛЬНО. Лидер сборной Украины продолжит карьеру в Трабзонспоре
Лидер сменился! Рейтинг Золотого мяча перед финалом ЧМ-2026
Футбол | 17.07.2026, 23:42
Лидер сменился! Рейтинг Золотого мяча перед финалом ЧМ-2026
Лидер сменился! Рейтинг Золотого мяча перед финалом ЧМ-2026
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Университатя – Динамо – 0:0 (2:4). Как потащил Нещерет. Видеообзор матча
Университатя – Динамо – 0:0 (2:4). Как потащил Нещерет. Видеообзор матча
17.07.2026, 00:04
Футбол
Чисора без колебаний назвал победителя реванша Усик – Верховен
Чисора без колебаний назвал победителя реванша Усик – Верховен
16.07.2026, 08:10
Бокс
Тайсон Фьюри осуществил мечту, победив украинца. Случилось непредвиденное
Тайсон Фьюри осуществил мечту, победив украинца. Случилось непредвиденное
17.07.2026, 06:22 1
Бокс
ПСЖ решил приобрести в пару к Забарному еще одну звезду сборной Украины
ПСЖ решил приобрести в пару к Забарному еще одну звезду сборной Украины
18.07.2026, 07:24 16
Футбол
Корзины посева Q3 Лиги Европы. Стали известны возможные соперники Динамо
Корзины посева Q3 Лиги Европы. Стали известны возможные соперники Динамо
17.07.2026, 06:23 7
Футбол
История повторяется. Украина уступила Сербии на её площадке
История повторяется. Украина уступила Сербии на её площадке
16.07.2026, 23:10 20
Волейбол
Тухель нашел виновного в поражении сборной Англии на чемпионате мира
Тухель нашел виновного в поражении сборной Англии на чемпионате мира
16.07.2026, 10:21 20
Футбол
Стал известен соперник Динамо во 2-м раунде квалификации Q2 Лиги Европы
Стал известен соперник Динамо во 2-м раунде квалификации Q2 Лиги Европы
16.07.2026, 23:23 35
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем