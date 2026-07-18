Реал и ПСЖ нацелились на игрока сборной Украины. Трансфер за 20 миллионов

Голкипер лиссабонской «Бенфики» и сборной Украины Анатолий Трубин может сменить клуб во время летнего трансферного окна. Об этом сообщил авторитетный инсайдер Экрем Конур.

В услугах 24-летнего футболиста заинтересованы мадридский «Реал», французский ПСЖ, английские «Астон Вилла» и «Тоттенхэм», которые добавили украинца в свой шорт-лист.

«Бенфика» не собирается препятствовать трансферу Трубина, поэтому снизила свои требования в два раза – «орлы» ждут предложений о переходе в размере 20 миллионов евро.

В пятницу, 17 июля, подопечные Марку Силвы провели товарищеский матч против испанского «Вильярреала» (2:0), в украинский вратарь весь поединок провел на скамейке запасных.

Португальские журналисты также подтвердили информацию, что Трубин может уйти, а место в стартовом составе займет Самуэл Соареш, который в прошлом сезоне был вторым номером.

Трубин провел 149 матчей в составе «Бенфики», в которых пропустил 144 мяча и 59 раз сохранил свои ворота в неприкосновенности. Контракт с лиссабонским клубом истекает в июне 2028 года.