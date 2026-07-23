Цолис побил трансферные рекорды Брюгге и всех греческих футболистов

24-летний греческий левый вингер Христос Цолис стал самой дорогой продажей в истории Брюгге.

Лондонский Арсенал заплатил за грека 40 млн евро.

До этого самым дорогим трансфером Брюгге была продажа Шарля Де Кетеларе в Милан за 37.5 млн евро.

Топ-10 самых дорогих продаж в истории Брюгге

40 млн евро – Христос Цолис (2026/27, в Арсенал)

37.5 млн евро – Шарль Де Кетеларе (2022/23, в Милан)

36 млн евро – Ардон Яшари (2025/26, в Милан)

33 млн евро – Игорь Тиаго (2024/25, в Брентфорд)

25 млн евро – Уэсли Мораэс (2019/20, в Астон Виллу)

23 млн евро – Александар Станкович (2026/27, в Интер)

23 млн евро – Одилон Коссуну (2021/22, в Байер)

21 млн евро – Антонио Нуса (2024/25, в РБ Лейпциг)

20 млн евро – Максим Де Кюйпер (2025/26, в Брайтон)

20 млн евро – Чемсдин Талби (2025/26, в Сандерленд)

Также трансфер Цолиса стал самым дорогим из всех греческих футболистов в истории.

До этого рекорд принадлежал Константиносу Маноласу, за которого Наполи в свое время заплатил Роме 36 млн евро.

Топ-10 самых дорогих трансферов греческих футболистов в истории футбола

40 млн евро – Христос Цолис (2026/27, из Брюгге в Арсенал)

36 млн евро – Константинос Манолас (2019/20, из Ромы в Наполи)

35 млн евро – Харалампос Костулас (2025/26, из Олимпиакоса в Брайтон)

26.5 млн евро – Стефанос Цимас (2024/25, из Нюрнберга в Брайтон)

23.6 млн евро – Одиссеас Влаходимас (2024/25, из Ноттингем Форест в Ньюкасл Юнайтед)

22 млн евро – Фотис Йоаннидис (2025/26, из Панатинаикоса в Спортинг)

20 млн евро – Константинос Мавропанос (2023/24, из Штутгарта в Вест Хэм Юнайтед)

18 млн евро – Вангелис Павлидис (2024/25, из АЗ в Бенфику)

18 млн евро – Стефанос Цимас (2024/25, из ПАОКа в Нюрнберг)

17.5 млн евро – Панайотис Рецос (2017/18, из Олимпиакоса в Байер)