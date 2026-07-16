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  4. 51 результативное действие за год. Арсенал договорился о подписании вингера
Англия
16 июля 2026, 18:12 |
524
0

51 результативное действие за год. Арсенал договорился о подписании вингера

Христос Цолис покинет Брюгге

16 июля 2026, 18:12 |
524
0
51 результативное действие за год. Арсенал договорился о подписании вингера
Getty Images/Global Images Ukraine
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Лондонский «Арсенал» проявляет серьезный интерес к греческому вингеру бельгийского «Брюгге» Христосу Цолису, сообщает авторитетный журналист Дэвид Орнштейн.

По информации источника, «канониры» уже договорились о трансфере 24-летнего футболиста за 40 миллионов евро. Сам игрок также выразил желание присоединиться к чемпионам АПЛ.

В сезоне 2025/26 Христос Цолис провёл 52 матча на клубном уровне, отличившись 22 забитыми мячами и 29 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 40 миллионов евро.

Ранее «Арсенал» продал вингера Леандро Троссарда.

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Христос Цолис Брюгге Арсенал Лондон трансферы трансферы АПЛ чемпионат Бельгии по футболу Дэвид Орнштейн
Дмитрий Вус Источник: X (Twitter)
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