51 результативное действие за год. Арсенал договорился о подписании вингера

Лондонский «Арсенал» проявляет серьезный интерес к греческому вингеру бельгийского «Брюгге» Христосу Цолису, сообщает авторитетный журналист Дэвид Орнштейн.

По информации источника, «канониры» уже договорились о трансфере 24-летнего футболиста за 40 миллионов евро. Сам игрок также выразил желание присоединиться к чемпионам АПЛ.

В сезоне 2025/26 Христос Цолис провёл 52 матча на клубном уровне, отличившись 22 забитыми мячами и 29 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 40 миллионов евро.

Ранее «Арсенал» продал вингера Леандро Троссарда.