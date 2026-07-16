51 результативное действие за год. Арсенал договорился о подписании вингера
Христос Цолис покинет Брюгге
Лондонский «Арсенал» проявляет серьезный интерес к греческому вингеру бельгийского «Брюгге» Христосу Цолису, сообщает авторитетный журналист Дэвид Орнштейн.
По информации источника, «канониры» уже договорились о трансфере 24-летнего футболиста за 40 миллионов евро. Сам игрок также выразил желание присоединиться к чемпионам АПЛ.
В сезоне 2025/26 Христос Цолис провёл 52 матча на клубном уровне, отличившись 22 забитыми мячами и 29 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 40 миллионов евро.
Ранее «Арсенал» продал вингера Леандро Троссарда.
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