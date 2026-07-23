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Испания
23 июля 2026, 15:57 | Обновлено 23 июля 2026, 16:24
1174
0

Реал принял решение о будущем звезды сборной Франции

Мадридцы готовы продать Тчуамени в МЮ

23 июля 2026, 15:57 | Обновлено 23 июля 2026, 16:24
1174
0
Реал принял решение о будущем звезды сборной Франции
Getty Images/Global Images Ukraine. Орельен Тчуамени
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«Реал» определился с будущим 26-летнего полузащитника сборной Франции Орельена Тчуамени.

Недавно стало известно, что этим футболистом всерьёз интересуется «Манчестер Юнайтед», который ищет замену Каземиро. Сначала источники сообщали, что главный тренер «бланкос» Жозе Моуриньо хочет оставить Тчуамени в команде, однако теперь стало известно, что королевский клуб всё же готов рассмотреть предложение манкунианцев, если оно будет соответствовать ожиданиям мадридцев.

Изменение позиции «Реала» может быть связано с продвижением в переговорах по трансферу полузащитника «Манчестер Сити» Родри, а также с желанием клуба оптимизировать состав и высвободить дополнительные средства из бюджета.

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Орельен Тчуамени Реал Мадрид чемпионат Испании по футболу чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Ла Лига трансферы Манчестер Юнайтед
Андрей Плыгун Источник: The Sun
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