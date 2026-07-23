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Испания
23 июля 2026, 14:08 |
900
0

ОФИЦИАЛЬНО. Барселона оформила трансфер, подписав звездного вингера

Карим Адееми подписал контракт с Барселоной

23 июля 2026, 14:08 |
900
0
ОФИЦИАЛЬНО. Барселона оформила трансфер, подписав звездного вингера
Getty Images/Global Images Ukraine
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Каталонская Барселона официально объявила о переходе немецкого форварда Карима Адейеми, перебравшегося в Испанию из Боруссии Д. Об этом пишет пресс-служба каталонцев.

«Не моргайте. Добро пожаловать, Адейеми», – лаконично говорится в сообщении.

По информации разных источников, договорились о трансфере игрока на сумму 22 млн евро, плюс 7 млн ​​евро в виде бонусов в зависимости от побед в чемпионате и количества сыгранных матчей.

Летом 2022 года дортмундский клуб купил вингера у Зальцбурга за 30 млн евро. В прошлом сезоне он забил 10 голов и отдал 6 результативных передач в 39 матчах.

Всего в составе «Боруссии» Дортмунд Карим отыграл 146 матчей, забил 36 голов и отдал 22 ассиста. Его контракт с немецким клубом истекал в июне 2027 года.

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Карим Адейеми Боруссия Дортмунд Барселона Ла Лига чемпионат Испании по футболу чемпионат Германии по футболу Бундеслига трансферы трансферы Ла Лиги трансферы Бундеслиги
Олег Вахоцкий Источник: ФК Барселона
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