Милевский спрогнозировал счет игры Динамо – ПАОК в Лиге Европы
Артем «ставит» на результативный футбол
Бывший форвард киевского Динамо Артем Милевский спрогнозировал счет первого матча квалификационного раунда в Лигу Европы, в котором «бело-синие» сыграют против греческого ПАОКа.
«Но это первый матч, и здесь я за ничью. Не вижу, чтобы кто-то должен был закрывать вопросы прохода дальше уже в первой игре. ПАОК только заходит в сезон. Собрание – это хорошо, но официальный матч всегда другая история. Не думаю, что они сразу улетят.
У «Динамо» тоже не все гладко. Очень хочется увидеть футболиста, который просто скажет: "Дайте мяч, дальше я сам". Пока такого не видать.
Да и это только первый матч. Здесь никто не хочет проиграть больше, чем выиграть. Поэтому жду осторожный футбол. Думаю, все закончится 1:1, а основные вопросы команды оставят на ответный матч. Но ставить на ничью – немного экстремально, так что пусть обе забьют, – сказал Артем.
Матч Динамо – ПАОК запланирован на четверг, 23 июля. Стартовый свисток раздастся в 20:00 по киевскому времени. Ответный матч состоится 30 июля.
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