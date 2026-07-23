Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Милевский спрогнозировал счет игры Динамо – ПАОК в Лиге Европы
Лига Европы
23 июля 2026, 15:09 |
1844
3

Милевский спрогнозировал счет игры Динамо – ПАОК в Лиге Европы

Артем «ставит» на результативный футбол

23 июля 2026, 15:09 |
1844
3 Comments
Милевский спрогнозировал счет игры Динамо – ПАОК в Лиге Европы
Instagram. Артем Милевский
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Бывший форвард киевского Динамо Артем Милевский спрогнозировал счет первого матча квалификационного раунда в Лигу Европы, в котором «бело-синие» сыграют против греческого ПАОКа.

«Но это первый матч, и здесь я за ничью. Не вижу, чтобы кто-то должен был закрывать вопросы прохода дальше уже в первой игре. ПАОК только заходит в сезон. Собрание – это хорошо, но официальный матч всегда другая история. Не думаю, что они сразу улетят.

У «Динамо» тоже не все гладко. Очень хочется увидеть футболиста, который просто скажет: "Дайте мяч, дальше я сам". Пока такого не видать.

Да и это только первый матч. Здесь никто не хочет проиграть больше, чем выиграть. Поэтому жду осторожный футбол. Думаю, все закончится 1:1, а основные вопросы команды оставят на ответный матч. Но ставить на ничью – немного экстремально, так что пусть обе забьют, – сказал Артем.

Матч Динамо – ПАОК запланирован на четверг, 23 июля. Стартовый свисток раздастся в 20:00 по киевскому времени. Ответный матч состоится 30 июля.

По теме:
Вратарь Университати утер нос Динамо: «Команда, что не должна пугать ПАОК»
Эксперт: «Лучшие шансы в еврокубках у Динамо»
Украинский вратарь объяснил, почему ПАОК победит Динамо в Лиге Европы
Артем Милевский Динамо Киев ПАОК Динамо - ПАОК Лига Европы
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
Оцените материал
(42)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Усик отказался от тренировок и назвал причину
Бокс | 23 июля 2026, 03:32 0
Усик отказался от тренировок и назвал причину
Усик отказался от тренировок и назвал причину

Александр проводит время с семьей

Василию Ломаченко дали ответ по поводу боя
Бокс | 23 июля 2026, 09:34 7
Василию Ломаченко дали ответ по поводу боя
Василию Ломаченко дали ответ по поводу боя

Суарес – о возможном поединке с украинцем

Руслан РОТАНЬ: «Копенгаген – это опытная команда уровня Лиги чемпионов»
Футбол | 23.07.2026, 15:14
Руслан РОТАНЬ: «Копенгаген – это опытная команда уровня Лиги чемпионов»
Руслан РОТАНЬ: «Копенгаген – это опытная команда уровня Лиги чемпионов»
Мирон Маркевич спрогнозировал счет поединка Лиги Европы Динамо – ПАОК
Футбол | 23.07.2026, 08:15
Мирон Маркевич спрогнозировал счет поединка Лиги Европы Динамо – ПАОК
Мирон Маркевич спрогнозировал счет поединка Лиги Европы Динамо – ПАОК
Динамо – ПАОК. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги Европы
Футбол | 23.07.2026, 12:05
Динамо – ПАОК. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги Европы
Динамо – ПАОК. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги Европы
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Не слушайте дырявого клоуна. Он ни черта не понимает в футболе!
Ответить
0
Показать Скрыть 2 ответа
Популярные новости
Теренс Кроуфорд: «Ты не боксер, а мешок, на тебе хотят срубить бабла»
Теренс Кроуфорд: «Ты не боксер, а мешок, на тебе хотят срубить бабла»
22.07.2026, 04:12
Бокс
Фьюри объявил о своем решении по поводу скандального боя Усик – Верховен
Фьюри объявил о своем решении по поводу скандального боя Усик – Верховен
22.07.2026, 05:32
Бокс
Главный тренер Бенфики поставил ультиматум Георгию Судакову
Главный тренер Бенфики поставил ультиматум Георгию Судакову
22.07.2026, 17:47 18
Футбол
Месси определился с будущим после финала ЧМ-2026
Месси определился с будущим после финала ЧМ-2026
22.07.2026, 08:50 13
Футбол
Месси позвонил Ямалю после финала ЧМ-2026 и сделал заявление
Месси позвонил Ямалю после финала ЧМ-2026 и сделал заявление
23.07.2026, 05:32 3
Футбол
Дебют Левандовски и дубль Суареса. Интер Майами вырвал победу в матче MLS
Дебют Левандовски и дубль Суареса. Интер Майами вырвал победу в матче MLS
23.07.2026, 05:50 3
Футбол
Цыганков сказал «да». Виктор выбрал себе новый клуб
Цыганков сказал «да». Виктор выбрал себе новый клуб
22.07.2026, 09:48 6
Футбол
Энтони ДЖОШУА: «Сейчас это лучший боксер в мире»
Энтони ДЖОШУА: «Сейчас это лучший боксер в мире»
23.07.2026, 06:02 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем