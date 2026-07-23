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Лига Европы
23 июля 2026, 14:58 | Обновлено 23 июля 2026, 15:04
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Вратарь Университати утер нос Динамо: «Команда, что не должна пугать ПАОК»

Неофитос Михаил помог грекам перед дуэлью с командой Игоря Костюка

23 июля 2026, 14:58 | Обновлено 23 июля 2026, 15:04
1189
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Вратарь Университати утер нос Динамо: «Команда, что не должна пугать ПАОК»
Getty Images/Global Images Ukraine. Неофитос Михаил
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Вратарь «Университати» Клуж Неофитос Михаил дал анализ игры киевского «Динамо» перед их матчем во 2-м раунде квалификации Лиги Европы против греческого ПАОКа.

Михаил ранее выступал в чемпионате Греции за «Янину» и «Астерас», поэтому он помог ПАОКу определить сильные и слабые стороны «бело-синих».

Напомним, что «Университатя» дважды сыграла вничью с киевлянами, но проиграла в серии пенальти и вылетела в отбор Лиги конференций.

– Что особенного ты заметил в игре киевского «Динамо» в целом?

– «Динамо» – это та же команда, что и в прошлом году. Его стиль игры почти не изменился. Меня поразило то, как хорошо каждый футболист знает, куда будет двигаться его партнер на поле – часто они отдавали передачи, даже не глядя.
– Каковы их сильные и слабые стороны?

– Сильная сторона, считаю, заключается именно в том, о чем я сказал ранее. Речь идет о сыгранной команде, где игроки отлично чувствуют друг друга и очень качественно комбинируют при развитии атак. А их слабостью я бы назвал то, что когда они выдвигаются всей командой высоко, соперник может эффективно использовать свободное пространство за их линией обороны благодаря контратакам.

– Является ли «Динамо» грозным соперником для ПАОКа?

– Это очень хорошо отработанная команда, но она ни в коем случае не должна пугать ПАОК.

– Что должен сделать ПАОК, чтобы пройти их?

– Сделать акцент на их слабых местах, о которых я упомянул. Пытаться бить в контратаках, когда «Динамо» будет владеть мячом вблизи его штрафной площади.

– Как вратарь, ты видишь все поле. Кто из футболистов впечатлил тебя больше всего?

– Пономаренко – отличный футболист. Несмотря на юный возраст, он четко знает, как действовать в штрафной площади. Он мощный, что помогает ему играть спиной к защитнику, грамотно сбрасывает мяч на атакующих полузащитников и смело идет в верховые единоборства.

– Должен ли ПАОК персонально нейтрализовать кого-то из игроков?

– Я не могу выделить кого-то одного, так как они выполняют отличную коллективную работу. Возможно, я бы сосредоточился на Шапаренко и Бражко, поскольку именно через их ноги проходит вся игра «Динамо». Если их ограничить в средней линии, все станет значительно проще.

– Что пошло не так в вашем противостоянии?

– Когда играешь двухматчевую дуэль, ты обязан забивать, чтобы иметь шансы. В некоторых эпизодах нам повезло не пропустить, мы оставили свои ворота сухими в обоих матчах и дошли до серии пенальти. А там уже дело было в холодной голове и капле везения.

– Расскажи о своем старте в Румынии. Как тебе здесь?

– Для меня это новый этап. Я хотел попробовать выйти за пределы кипрского чемпионата, прежде всего для того, чтобы поиграть и ощутить что-то новое. Так появился интерес от «Клужа». Долго думать не пришлось, ведь руководство показало, что действительно заинтересовано во мне.

– Твой прогноз на противостояние «Динамо» Киев – ПАОК?

– Считаю, что у ПАОКа есть все шансы пройти дальше.

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Динамо Киев ПАОК Лига Европы Динамо - ПАОК Университатя Клуж
Андрей Витренко Источник: Gazzetta.gr
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