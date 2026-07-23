Украинский вратарь объяснил, почему ПАОК победит Динамо в Лиге Европы

Украинский вратарь Евгений Кучеренко, который защищает цвета греческого «Панетоликоса», оценил шансы киевского «Динамо» во втором квалификационном раунде Лиги Европы.

В четверг, 23 июля, подопечные Игоря Костюка сыграют против греческого ПАОКа. Встреча состоится на стадионе в польском Люблине и начнется в 20:00 по киевскому времени.

«Фаворитом противостояния вообще вижу ПАОК. Почему? Все просто: подбор игроков греческой команды куда качественнее тех, кто играет в «Динамо». Класс футболистов греческого клуба выше.

Говорю так, потому что видел матчи против «Университати» Клуж... В первом матче «Динамо» имеет шанс зацепиться за ничью, но в Греции будет очень тяжело.

Во-первых – погода. На данный момент здесь жара невероятная. Пишут +32, но действительно ощущается как +40. Во-вторых – безумные греческие фаны, которые устроят ад для «бело-синих» и будут гнать своих любимцев вперед.

Козырь ПАОКа – классная игра на контратаках. Классно умеют играть на удержание. Часто строят атаки через фланги, разрезая поперечными передачами защиту соперников. Вообще стиль игры очень похож на тот, которого придерживается донецкий «Шахтер».

Как я уже говорил, класс игроков греческой команды выше киевской, поэтому ставлю на ПАОК. Думаю, греки победят со счетом 1:0 или 2:0», – подытожил Кучеренко.