Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Украинский вратарь объяснил, почему ПАОК победит Динамо в Лиге Европы
Лига Европы
23 июля 2026, 13:41 |
1704
5

Украинский вратарь объяснил, почему ПАОК победит Динамо в Лиге Европы

Евгений Кучеренко сделал прогноз на матч второго квалификационного раунда

23 июля 2026, 13:41 |
1704
5 Comments
Украинский вратарь объяснил, почему ПАОК победит Динамо в Лиге Европы
ФК Динамо Киев
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Украинский вратарь Евгений Кучеренко, который защищает цвета греческого «Панетоликоса», оценил шансы киевского «Динамо» во втором квалификационном раунде Лиги Европы.

В четверг, 23 июля, подопечные Игоря Костюка сыграют против греческого ПАОКа. Встреча состоится на стадионе в польском Люблине и начнется в 20:00 по киевскому времени.

«Фаворитом противостояния вообще вижу ПАОК. Почему? Все просто: подбор игроков греческой команды куда качественнее тех, кто играет в «Динамо». Класс футболистов греческого клуба выше.

Говорю так, потому что видел матчи против «Университати» Клуж... В первом матче «Динамо» имеет шанс зацепиться за ничью, но в Греции будет очень тяжело.

Во-первых – погода. На данный момент здесь жара невероятная. Пишут +32, но действительно ощущается как +40. Во-вторых – безумные греческие фаны, которые устроят ад для «бело-синих» и будут гнать своих любимцев вперед.

Козырь ПАОКа – классная игра на контратаках. Классно умеют играть на удержание. Часто строят атаки через фланги, разрезая поперечными передачами защиту соперников. Вообще стиль игры очень похож на тот, которого придерживается донецкий «Шахтер».

Как я уже говорил, класс игроков греческой команды выше киевской, поэтому ставлю на ПАОК. Думаю, греки победят со счетом 1:0 или 2:0», – подытожил Кучеренко.

По теме:
Эксперт: «Лучшие шансы в еврокубках у Динамо»
ВИДЕО. Пьер Мунгенге рассказал о выступлениях за ПСЖ и переход в Динамо
ПОНОМАРЕНКО: «Без всяких размышлений решил подписать новый контракт»
Лига Европы Динамо Киев Динамо - ПАОК ПАОК Евгений Кучеренко
Николай Тытюк Источник: Спорт-Экспресс Украина
Оцените материал
(48)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФИФА представила символическую сборную мира по версии болельщиков
Футбол | 22 июля 2026, 19:22 7
ФИФА представила символическую сборную мира по версии болельщиков
ФИФА представила символическую сборную мира по версии болельщиков

В виртуальной команде сильнейших чуть меньше испанцев

Дебют Левандовски и дубль Суареса. Интер Майами вырвал победу в матче MLS
Футбол | 23 июля 2026, 05:50 1
Дебют Левандовски и дубль Суареса. Интер Майами вырвал победу в матче MLS
Дебют Левандовски и дубль Суареса. Интер Майами вырвал победу в матче MLS

Цапли со счетом 3:2 одолели Чикаго Файр, за который 62 минут отыграл Роберт

Лучшие из лучших. Символическая сборная ЧМ-2026 по версии Sport.ua
Футбол | 23.07.2026, 06:56
Лучшие из лучших. Символическая сборная ЧМ-2026 по версии Sport.ua
Лучшие из лучших. Символическая сборная ЧМ-2026 по версии Sport.ua
Роман ГРИГОРЧУК: «Этот игрок – один из лучших футболистов мира»
Футбол | 23.07.2026, 12:14
Роман ГРИГОРЧУК: «Этот игрок – один из лучших футболистов мира»
Роман ГРИГОРЧУК: «Этот игрок – один из лучших футболистов мира»
Энтони ДЖОШУА: «Сейчас это лучший боксер в мире»
Бокс | 23.07.2026, 06:02
Энтони ДЖОШУА: «Сейчас это лучший боксер в мире»
Энтони ДЖОШУА: «Сейчас это лучший боксер в мире»
Комментарии 5
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Дай Бог щоб Динамо зацепилося за нічію. Має статися щось фантастичне, щоб кияни здобули перемогу  в першій зустрічі...
Ответить
+1
за Паок не буде грати нападник основний тож є надія
Ответить
0
Ага, як тільки до ревльних результатів, так зразу кротячий) давайте після свистка другого матчу побачимо хто правий!
Ответить
0
Все то так, тільки стиль ПАОК він описує з минулого сезону. Але з того часу появився новий ГТ, і сім нових футболістів замість семи, які пішли з клубу. Так що в кого класу більше - є питання.
Ответить
0
Це що взагалі за ноунейм такий, кротячий? Де таких знаходять?
Ответить
0
Популярные новости
Александр Усик выступил с заявлением о братьях Кличко
Александр Усик выступил с заявлением о братьях Кличко
21.07.2026, 10:47 1
Бокс
Цыганков сказал «да». Виктор выбрал себе новый клуб
Цыганков сказал «да». Виктор выбрал себе новый клуб
22.07.2026, 09:48 6
Футбол
ПСЖ нашел Забарному новый клуб. Его ждут в Лондоне
ПСЖ нашел Забарному новый клуб. Его ждут в Лондоне
23.07.2026, 07:34 9
Футбол
Усик объявил решение о своем будущем
Усик объявил решение о своем будущем
22.07.2026, 07:58
Бокс
Фьюри объявил имя соперника Усика для последнего боя
Фьюри объявил имя соперника Усика для последнего боя
22.07.2026, 06:32
Бокс
Ямаль – второй! Обновлен рейтинг Золотого мяча после финала ЧМ-2026
Ямаль – второй! Обновлен рейтинг Золотого мяча после финала ЧМ-2026
21.07.2026, 10:51 20
Футбол
Тайсон ФЬЮРИ: «У Кличко – зависимость. Хуже, чем наркотики»
Тайсон ФЬЮРИ: «У Кличко – зависимость. Хуже, чем наркотики»
22.07.2026, 08:18 2
Бокс
Определилось будущее Артема Довбика
Определилось будущее Артема Довбика
22.07.2026, 06:02 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем