Ротань подтвердил. У Полесья сорвался звездный трансфер легионера

Главный тренер житомирского Полесья Руслан Ротань подтвердил информацию о заинтересованности волков в услугах вингера Али Джассима, но заявил, что трансфер сорвался.

– Руслан Петрович, была информация о том, что «Полесье» отказалось от подписания вингера «Комо» Али Джасима. Вы можете подтвердить или опровергнуть эту информацию?

– Смотрите, такие переговоры были, но вы знаете, что есть очень много нюансов, которые не привели к полноценному трансферу. Это может быть разное, и запросы игрока и война в стране. Поэтому я думаю, что сегодня разговаривать и спекулировать этой информацией нет смысла, – сказал Ротань.

В активе Джессима 38 матчей за сборную Ирака, в которых он забил 2 мяча. Этим летом Али играл за свою национальную команду на чемпионате мира-2026, приняв участие в матчах против Норвегии (1:4) и Сенегала (0:5).