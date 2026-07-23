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  4. Ротань подтвердил. У Полесья сорвался звездный трансфер легионера
Украина. Премьер лига
23 июля 2026, 12:51 |
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Ротань подтвердил. У Полесья сорвался звездный трансфер легионера

Коуч «волков» заговорил о срыве перехода Али Джассима в житомирский клуб

23 июля 2026, 12:51 |
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Ротань подтвердил. У Полесья сорвался звездный трансфер легионера
ФК Полесье. Руслан Ротань
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Главный тренер житомирского Полесья Руслан Ротань подтвердил информацию о заинтересованности волков в услугах вингера Али Джассима, но заявил, что трансфер сорвался.

– Руслан Петрович, была информация о том, что «Полесье» отказалось от подписания вингера «Комо» Али Джасима. Вы можете подтвердить или опровергнуть эту информацию?

– Смотрите, такие переговоры были, но вы знаете, что есть очень много нюансов, которые не привели к полноценному трансферу. Это может быть разное, и запросы игрока и война в стране. Поэтому я думаю, что сегодня разговаривать и спекулировать этой информацией нет смысла, – сказал Ротань.

В активе Джессима 38 матчей за сборную Ирака, в которых он забил 2 мяча. Этим летом Али играл за свою национальную команду на чемпионате мира-2026, приняв участие в матчах против Норвегии (1:4) и Сенегала (0:5).

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Али Джассим Руслан Ротань трансферы трансферы УПЛ Комо трансферы Серии A сборная Ирака по футболу
Олег Вахоцкий Источник: ФК Полесье
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