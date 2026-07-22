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Европейская Суперлига
22 июля 2026, 22:42 |
1541
0

ОФИЦИАЛЬНО. Футболист Динамо перешел в Полесье

Романюк сменил клуб

22 июля 2026, 22:42 |
1541
0
ОФИЦИАЛЬНО. Футболист Динамо перешел в Полесье
ФК Динамо
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18-летний украинский полузащитник Богдан Романюк покинул киевское «Динамо» и стал игроком житомирского «Полесья».

Футболист уже внесен в официальную заявку житомирской команды на новый сезон Украинской Премьер-лиги.

По данным трансферного портала Transfermarkt, Романюк перешел в житомирскую команду в статусе свободного агента.

Прошлый сезон молодой полузащитник провёл в аренде в «Кудровке», где выступал за команду U-19 и получал стабильную игровую практику, проведя в юниорском первенстве 26 матчей.

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трансферы УПЛ трансферы Полесье Житомир Динамо Киев
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
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