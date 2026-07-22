ОФИЦИАЛЬНО. Футболист Динамо перешел в Полесье

18-летний украинский полузащитник Богдан Романюк покинул киевское «Динамо» и стал игроком житомирского «Полесья».

Футболист уже внесен в официальную заявку житомирской команды на новый сезон Украинской Премьер-лиги.

По данным трансферного портала Transfermarkt, Романюк перешел в житомирскую команду в статусе свободного агента.

Прошлый сезон молодой полузащитник провёл в аренде в «Кудровке», где выступал за команду U-19 и получал стабильную игровую практику, проведя в юниорском первенстве 26 матчей.