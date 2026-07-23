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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Экс-нападающий Лестера подписал контракт с клубом Бундеслиги
Германия
23 июля 2026, 12:29 |
224
0

ОФИЦИАЛЬНО. Экс-нападающий Лестера подписал контракт с клубом Бундеслиги

Патсон Дака продолжит карьеру в составе «Гамбурга»

23 июля 2026, 12:29 |
224
0
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-нападающий Лестера подписал контракт с клубом Бундеслиги
Гамбург. Патсон Дака
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«Гамбург» объявил на официальных страницах клуба о подписании Патсона Даки.

По данным Transfermarkt, контракт с 27-летним форвардом рассчитан до 30 июня 2027 года. Переход из «Лестера» состоялся на правах свободного агента.

Дака успешно прошел медосмотр, после чего отправился в тренировочный лагерь команды в Австрии и подписал контракт. В новом клубе он будет выступать под №27.

Патсон начал карьеру в замбийском клубе «Нчанга Рейнджерс». Он прошел все юношеские сборные своей страны, а уже в 16 лет дебютировал за национальную сборную Замбии.

В начале 2017 года нападающий на правах аренды перешел в австрийский «Лиферинг» и в том же году выиграл Юношескую лигу УЕФА в составе «Ред Булл Зальцбург» U-19.

Позже Дака стал одним из лидеров основной команды «Ред Булл Зальцбург». В 125 официальных матчах он забил 68 голов, четыре раза подряд выиграл чемпионат Австрии, трижды – Кубок страны, а в сезоне-2020/21 с 27 голами стал лучшим бомбардиром и лучшим игроком австрийской Бундеслиги.

Летом 2021 года он перешел в «Лестер». Уже через несколько месяцев Дака вошел в историю как первый замбиец, забивший гол в английской Премьер-лиге. Всего за английский клуб он провел 76 матчей в Премьер-лиге, 15 – в Лиге Европы и 10 – в Лиге чемпионов.

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Гамбург Бундеслига трансферы трансферы Бундеслиги чемпионат Англии по футболу Лестер Патсон Дака
Иван Чирко Источник: ФК Гамбург
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