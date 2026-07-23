ОФИЦИАЛЬНО. Экс-нападающий Лестера подписал контракт с клубом Бундеслиги
Патсон Дака продолжит карьеру в составе «Гамбурга»
«Гамбург» объявил на официальных страницах клуба о подписании Патсона Даки.
По данным Transfermarkt, контракт с 27-летним форвардом рассчитан до 30 июня 2027 года. Переход из «Лестера» состоялся на правах свободного агента.
Дака успешно прошел медосмотр, после чего отправился в тренировочный лагерь команды в Австрии и подписал контракт. В новом клубе он будет выступать под №27.
Патсон начал карьеру в замбийском клубе «Нчанга Рейнджерс». Он прошел все юношеские сборные своей страны, а уже в 16 лет дебютировал за национальную сборную Замбии.
В начале 2017 года нападающий на правах аренды перешел в австрийский «Лиферинг» и в том же году выиграл Юношескую лигу УЕФА в составе «Ред Булл Зальцбург» U-19.
Позже Дака стал одним из лидеров основной команды «Ред Булл Зальцбург». В 125 официальных матчах он забил 68 голов, четыре раза подряд выиграл чемпионат Австрии, трижды – Кубок страны, а в сезоне-2020/21 с 27 голами стал лучшим бомбардиром и лучшим игроком австрийской Бундеслиги.
Летом 2021 года он перешел в «Лестер». Уже через несколько месяцев Дака вошел в историю как первый замбиец, забивший гол в английской Премьер-лиге. Всего за английский клуб он провел 76 матчей в Премьер-лиге, 15 – в Лиге Европы и 10 – в Лиге чемпионов.
👋 𝐌𝐨𝐢𝐧, Patson Daka! 🔷– Hamburger SV (@HSV) July 22, 2026
Der 27-jährige Angreifer, der in den vergangenen fünf Jahren für den englischen Club @LCFC gespielt hat, hat seinen neuen Vertrag bei uns unterschrieben. ✍️
🗣️ „Ich bin ein leidenschaftlicher und energischer Spieler, dessen Aufgabe es ist, Tore zu… pic.twitter.com/puFNYC7KXJ
𝑵𝒊𝒄𝒆 𝒕𝒐 𝒎𝒆𝒆𝒕 𝒚𝒐𝒖, 𝑷𝒂𝒕𝒔𝒐𝒏! 🤝🇿🇲#nurderHSV pic.twitter.com/UU1jwvLWEU– Hamburger SV (@HSV) July 22, 2026
Our new number 2️⃣7️⃣! 🃏✨#nurderHSV pic.twitter.com/FenUFbGrkG– Hamburger SV (@HSV) July 22, 2026
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