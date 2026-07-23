Гризманн забил 300-й гол в клубной карьере

35-летний экс-игрок сборной Франции Антуан Гризманн отметился дебютным голом в МЛС, который также стал 300-м в его клубной карьере.

Произошло это в поединке регулярного сезона, в котором новый клуб француза Орландо Сити победил на выезде Сан-Хосе Эртквейкс со счетом 4:0.

Третий гол в этой встрече как раз на счету Гризманна.

Таким образом, французский футболист достиг отметки в 300 голов за клубную карьеру. Вспомним, в составе каких клубов Гризманн отмечался забитыми мячами.

Голы Антуана Гризманна в клубной карьере (300)

212 – Атлетико

52 – Реал Сосьедад

35 – Барселона

1 – Орландо Сити