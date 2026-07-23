Гризманн забил 300-й гол в клубной карьере
Вспомним, за какие команды отмечался забитыми мячами экс-игрок сборной Франции
35-летний экс-игрок сборной Франции Антуан Гризманн отметился дебютным голом в МЛС, который также стал 300-м в его клубной карьере.
Произошло это в поединке регулярного сезона, в котором новый клуб француза Орландо Сити победил на выезде Сан-Хосе Эртквейкс со счетом 4:0.
Третий гол в этой встрече как раз на счету Гризманна.
Таким образом, французский футболист достиг отметки в 300 голов за клубную карьеру. Вспомним, в составе каких клубов Гризманн отмечался забитыми мячами.
Голы Антуана Гризманна в клубной карьере (300)
- 212 – Атлетико
- 52 – Реал Сосьедад
- 35 – Барселона
- 1 – Орландо Сити
ANTOINE GRIEZMANN MLS DEBUT GOAL🔥— ESPN FC (@ESPNFC) July 23, 2026
Grizi scores his 300th club goal in all competitions in his MLS debut for Orlando City 🇫🇷 pic.twitter.com/r2sxHXwjGI
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