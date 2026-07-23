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Major League Soccer
23 июля 2026, 11:56 | Обновлено 23 июля 2026, 12:52
227
0

Гризманн забил 300-й гол в клубной карьере

Вспомним, за какие команды отмечался забитыми мячами экс-игрок сборной Франции

23 июля 2026, 11:56 | Обновлено 23 июля 2026, 12:52
227
0
Гризманн забил 300-й гол в клубной карьере
Getty Images/Global Images Ukraine. Антуан Гризманн
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35-летний экс-игрок сборной Франции Антуан Гризманн отметился дебютным голом в МЛС, который также стал 300-м в его клубной карьере.

Произошло это в поединке регулярного сезона, в котором новый клуб француза Орландо Сити победил на выезде Сан-Хосе Эртквейкс со счетом 4:0.

Третий гол в этой встрече как раз на счету Гризманна.

Таким образом, французский футболист достиг отметки в 300 голов за клубную карьеру. Вспомним, в составе каких клубов Гризманн отмечался забитыми мячами.

Голы Антуана Гризманна в клубной карьере (300)

  • 212 – Атлетико
  • 52 – Реал Сосьедад
  • 35 – Барселона
  • 1 – Орландо Сити
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Major League Soccer (MLS) статистика Антуан Гризманн Орландо Сити Атлетико Мадрид Реал Сосьедад Барселона Сан-Хосе Эртквейкс
Сергей Турчак Источник: Instagram
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