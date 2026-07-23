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Major League Soccer
23 июля 2026, 07:58 | Обновлено 23 июля 2026, 08:16
441
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МЛС. Гризманн забил в дебютной игре, гол Сона и полные матчи украинцев

Регулярный сезон МЛС набирает обороты после паузы на ЧМ

23 июля 2026, 07:58 | Обновлено 23 июля 2026, 08:16
441
0
МЛС. Гризманн забил в дебютной игре, гол Сона и полные матчи украинцев
Getty Images/Global Images Ukraine
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В ночь с 22 на 23 июля в рамках регулярного чемпионата МЛС состоялось 15 матчей.

Геннадий Синчук провел полный матч в составе «Монреаля», нанес 1 удар по воротам и отдал 1 ключевую передачу, но этого оказалось недостаточно, чтобы канадцы избежали поражения. Единственный гол в матче «Нэшвилл» забил на 68-й минуте, когда Сарридж реализовал пенальти.

Александр Сваток тоже провел на поле весь матч, надежно сыграв в защите, а его «Остин» одержал победу над «Сиэтл Саундерс». Голами в составе победителей отметились Санчес, Узуни и Рамирес, а за «Сиэтл» гол престижа забил Ротрок.

Без замен отыграл и Евгений Чеберко, который надежно сыграл в защите, а также отдал 1 ключевую передачу в победном матче «Лос-Анджелеса» с «Реал Солт-Лейк». Счет в этой игре открыл Сон Хын Мин, после чего отличился Буанга, а в середине второго тайма Йедлин срезал мяч в собственные ворота. За «Реал» гол престижа в конце игры забил Энжел.

В составе «Орландо» дебютировал Антуан Гризманн и сразу отметился голом в ворота «Сан-Хосе Эртквейкс». Это был третий гол в матче: до этого за «Орландо» забили Брекало и Ангуло, а после – Охеда. В итоге гости одержали победу со счетом 4:0, а ассистентским хет-триком в их составе отметился Атуэста.

Экс-нападающий «Шахтера» Кевин Келси на 68-й минуте сравнял счет в матче «Портленд Тимберс» – «Даллас», ответив на гол Делгаду. После этого гости снова вышли вперед благодаря голу Мусы на 88-й минуте, однако хозяева спаслись в компенсированное время усилиями Альяги.

МЛС. Регулярный чемпионат, 23 июля

Коламбус Крю – Нью-Йорк Сити – 1:2

Голы: Газдаг, 90+3 – Меркау, 28 (пен), Охеда, 70

Нью-Ингленд Революшн – Торонто – 0:0

Филадельфия Юнион – Нью-Йорк Ред Буллз – 3:1

Голы: Илоски, 9, Вассилев, 57, Сен-Пьер, 66 – Кауэлл, 38

Цинциннати – Ванкувер Уайткэпс – 4:3

Голы: Буха, 9, 56, Денки, 28, Эвандер, 36 – Бадвал, 12, Голд, 25, 58

Шарлотт – Атланта Юнайтед – 2:2

Голы: Варгас, 16, Абада, 45 – Баэс, 57, Альмирон, 76

Нэшвилл – Монреаль – 1:0

Гол: Сарридж, 68 (пен)

Спортинг Канзас-Сити – Миннесота Юнайтед – 2:1

Голы: Йовелич, 28, Гарсия, 54 – Педелфорд, 75

Хьюстон Динамо – Ди Си Юнайтед – 1:1

Голы: Эррера, 40 – Барибо, 78

Колорадо Рэпидс – Сан-Диего – 1:0

Гол: Уильямс, 90+5

Остин – Сиэтл Саундерс – 3:1

Голы: Санчес, 11, Узуни, 86, Рамирес, 90+1 – Ротрок, 26

Удаление: Реген, 90+4

Лос-Анджелес Гэлакси – Сент-Луис Сити – 1:3

Голы: Элгерсма, 86 – Макнотон, 42, Хартель, 45+1, Бехер, 68

Удаление: Гарсес, 49

Портленд Тимберс – Даллас – 2:2

Голы: Келси, 66, Альяга, 90+3 – Делгаду, 45+1, Муса, 88

Сан-Хосе Эртквейкс – Орландо Сити – 0:4

Голы: Брекало, 7, Ангуло, 29, Гризманн, 48, Охеда, 73

Лос-Анджелес – Реал Солт-Лейк – 3:1

Голы: Сон Хын Мин, 11, Буанга, 40, Йедлин, 68 (авг) – Энжел, 86

События матча

86’
ГОЛ ! Мяч забил Troy Elgersma (Лос-Анжелес Гэлакси).
68’
ГОЛ ! Мяч забил Simon Becher (Сент-Луис Сити), асcист Марсель Хартель.
49’
Carlos Garces (Лос-Анжелес Гэлакси) получает красную карточку.
45’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Марсель Хартель (Сент-Луис Сити), асcист Tomas Totland.
42’
ГОЛ ! Мяч забил Lukas MacNaughton (Сент-Луис Сити), асcист Марсель Хартель.
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Иван Чирко
Иван Чирко Sport.ua
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