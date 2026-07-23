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Украина. Премьер лига
23 июля 2026, 13:40 | Обновлено 23 июля 2026, 13:43
312
0

ВИДЕО. Пьер Мунгенге рассказал о выступлениях за ПСЖ и переход в Динамо

Новичок столичного клуба рассказал о первых впечатлениях от нового клуба

23 июля 2026, 13:40 | Обновлено 23 июля 2026, 13:43
312
0
ВИДЕО. Пьер Мунгенге рассказал о выступлениях за ПСЖ и переход в Динамо
ФК Динамо. Пьер Мунгенге
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Новичок киевского «Динамо» Пьер Мунгенге дал большое интервью клубному YouTube-каналу, в котором рассказал о переходе в столичную команду, первых впечатлениях от нового клуба и своих амбициях в составе бело-синих.

18-летний француз вспомнил об обучении в академии ПСЖ, дебюте за парижский гранд, адаптации в новом клубе, роли Андрея Ярмоленко в команде, поддержке главного тренера Костюка и разговоре с президентом «Динамо». Также форвард поделился личными историями и ожиданиями от нового этапа карьеры.

Кроме этого, Мунгенге объявил о розыгрыше шарфа «Динамо» со своим автографом. Условия участия он озвучил в видео.

ВИДЕО. Пьер Мунгенге рассказал о выступлениях за ПСЖ и переход в Динамо

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Николай Степанов Источник: ФК Динамо Киев
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