«Я чертовски напуган!» Ибрагимович признался, чего боялся на ЧМ
Звездный швед не любит летать на вертолетах
Бывший игрок сборной Швеции Златан Ибрагимович рассказал о своем самом большом страхе на прошлом ЧМ-2026.
Швед работал телеэкспертом и аналитиком на одном из американских каналов, освещавших чемпионат мира. В какой-то момент Златану пришлось лететь к месту съемок на вертолете вместе с Тьерри Анри и американским экс-футболистом Алекси Лаласом.
«Адреналин бьет ключом. Я напуган до чертиков! Если мы упадем, то упадем все вместе!» – рассказал Ибрагимович.
ЧМ-2026 проходил в Мексике, США и Канаде с 11 июня по 19 июля. Победу в турнире одержала сборная Испании.
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