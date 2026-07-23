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Чемпионат мира
23 июля 2026, 12:09 | Обновлено 23 июля 2026, 13:02
832
0

«Я чертовски напуган!» Ибрагимович признался, чего боялся на ЧМ

Звездный швед не любит летать на вертолетах

23 июля 2026, 12:09 | Обновлено 23 июля 2026, 13:02
832
0
«Я чертовски напуган!» Ибрагимович признался, чего боялся на ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine. Златан Ибрагимович
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Бывший игрок сборной Швеции Златан Ибрагимович рассказал о своем самом большом страхе на прошлом ЧМ-2026.

Швед работал телеэкспертом и аналитиком на одном из американских каналов, освещавших чемпионат мира. В какой-то момент Златану пришлось лететь к месту съемок на вертолете вместе с Тьерри Анри и американским экс-футболистом Алекси Лаласом.

«Адреналин бьет ключом. Я напуган до чертиков! Если мы упадем, то упадем все вместе!» – рассказал Ибрагимович.

ЧМ-2026 проходил в Мексике, США и Канаде с 11 июня по 19 июля. Победу в турнире одержала сборная Испании.

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Златан Ибрагимович ЧМ-2026 по футболу чемпионат мира по футболу Тьерри Анри
Андрей Плыгун Источник: X (Twitter)
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