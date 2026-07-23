«Я чертовски напуган!» Ибрагимович признался, чего боялся на ЧМ

Бывший игрок сборной Швеции Златан Ибрагимович рассказал о своем самом большом страхе на прошлом ЧМ-2026.

Швед работал телеэкспертом и аналитиком на одном из американских каналов, освещавших чемпионат мира. В какой-то момент Златану пришлось лететь к месту съемок на вертолете вместе с Тьерри Анри и американским экс-футболистом Алекси Лаласом.

«Адреналин бьет ключом. Я напуган до чертиков! Если мы упадем, то упадем все вместе!» – рассказал Ибрагимович.

ЧМ-2026 проходил в Мексике, США и Канаде с 11 июня по 19 июля. Победу в турнире одержала сборная Испании.