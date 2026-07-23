Аргентина готовит масштабные судебные иски после поражения в финале ЧМ-2026

Сборная Аргентины вернулась домой после проигранного финала ЧМ-2026 Испании – 0:1. «Альбиселесте» потеряли шанс защитить свой титул, а сам турнир завершился в крайне напряженной атмосфере.

Несмотря на то, что после возвращения в Аргентину часть болельщиков тепло встретила команду Лионеля Скалони, разочарование из-за поражения быстро сменилось возмущением из-за событий, которые сопровождали выступление команды на мундиале. На протяжении нескольких недель аргентинцы считали, что находятся во враждебной атмосфере, вызванной рядом скандалов.

После финального свистка это ощущение лишь усилилось, и руководство Федерации футбола Аргентины (AFA) начало рассматривать возможность юридического ответа.

На протяжении турнира Аргентина неоднократно оказывалась в центре громких споров. Речь шла о конфликтах на поле, судейских скандалах, обвинениях в адрес отдельных футболистов, критике жесткого стиля игры в финале, а также огромном количестве вирусных публикаций в социальных сетях.

К этому добавились и традиционные конспирологические теории вокруг ФИФА. Одни обвиняли международную федерацию в том, что она помогала Аргентине в отдельных матчах, тогда как другие, наоборот, утверждали, что в плей-офф к аргентинцам относились слишком строго.

Социальные сети превратились в настоящее поле информационной войны, где активно распространялись слухи, смонтированные видео, ролики, вырванные из контекста, и обвинения. По словам людей из окружения сборной, масштабы кампании дезинформации стали неконтролируемыми.

Теперь Федерация футбола Аргентины готовит масштабную юридическую кампанию. AFA планирует подать иски о клевете из-за кампании дезинформации, которая, по мнению федерации, была направлена против национальной команды и ее футболистов на протяжении всего ЧМ-2026.

Иски могут касаться распространения ложных обвинений, использования сфальсифицированных или непроверенных изображений, а также публикации материалов без каких-либо доказательств.

В федерации считают, что во время турнира были перейдены все допустимые границы, поэтому теперь намерены добиваться компенсации через суд. Сообщается, что команда юристов уже работает над формированием большой доказательной базы для будущих судебных процессов.

По данным аргентинского издания, AFA не собирается делать исключений в зависимости от популярности или статуса. Под судебное преследование могут попасть как крупные СМИ, так и популярные аккаунты в X (Twitter), Instagram, TikTok и других социальных сетях.

Более того, ответственность может грозить даже пользователям с небольшой аудиторией, если они участвовали в распространении материалов, которые федерация считает клеветническими.

В настоящее время юристы AFA собирают скриншоты, публикации, видеозаписи и другие материалы, которые могут стать доказательствами в ходе судебных разбирательств.

Аргентинская федерация настроена защитить репутацию как самой организации, так и своих футболистов после чемпионата мира, который оставил не только спортивное разочарование, но и серьезные информационные последствия.