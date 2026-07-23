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  4. ХАЦКЕВИЧ: «Нам достался очень серьезный соперник – один из сильнейших»
Украина. Премьер лига
23 июля 2026, 10:59 |
287
0

ХАЦКЕВИЧ: «Нам достался очень серьезный соперник – один из сильнейших»

Вице-президент «Полесья» оценил соперника в квалификации Лиги конференций

23 июля 2026, 10:59 |
287
0
ХАЦКЕВИЧ: «Нам достался очень серьезный соперник – один из сильнейших»
ФК Полесье. Александр Хацкевич
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Вице-президент «Полесья» Александр Хацкевич поделился ожиданиями от матча второго раунда квалификации Лиги конференций с «Копенгагеном».

– Многие говорят, что состав «Копенгагена» почти вдвое дороже состава «Полесья». Как победить такую команду?

– Говорят, что на нас будет давить результат. Но давление – это не тогда, когда ты не забил или не использовал свой момент и проиграл матч. Давление – это когда родители борются за жизнь своих детей, когда люди борются за еду или за крышу над головой. А у футболистов есть ответственность. Они готовятся к этому матчу, клуб делает все возможное, чтобы создать для них необходимые условия. Понятно, что «Копенгаген» – команда с огромным опытом выступлений в еврокубках. И то, что сегодня они играют в Лиге конференций, не означает, что это их уровень. Они сменили тренера, но это команда уровня Лиги чемпионов и Лиги Европы. Опыт «Копенгагена» значительно больше. Понятно, что когда клуб регулярно выступает в Лиге чемпионов, то и трансферная стоимость его футболистов значительно выше.

Но мы стремимся к этому уровню, а результат может быть любым. Приведу пример. Когда я пришел в киевское «Динамо» в 1997 году, наш европейский путь начался с датского «Брондбю». Поэтому я надеюсь и верю, что для «Полесья» европейская история также успешно начнется с «Копенгагена», и команда достигнет тех целей, которые перед ней стоят. Если говорить о стратегии развития клуба, то в прошлом году команда дошла до плей-офф Лиги конференций. Если в этом сезоне мы повторим этот результат, это уже можно будет считать успехом. Сегодня очень непросто одновременно выступать в чемпионате, еврокубках и Кубке Украины. Для этого клуб должен быть готов во всех аспектах. Поэтому мы движемся шаг за шагом. Это, собственно, и есть ответ на ваш первый вопрос – клуб очень быстро развивается.

– Руслан Ротань на пресс-конференции сказал, что в определенной степени сравнивает «Копенгаген» с «Фиорентиной». Как бы вы оценили такое сравнение?

– Тренерский штаб располагает значительно большей информацией о «Копенгагене». Я знаю эту команду только по прошлому сезону, когда она выступала в еврокубках. Тренеры смотрят на соперника уже со своей, профессиональной стороны, ведь именно они отвечают за тактическую подготовку команды.

Если они сравнивают «Копенгаген» с «Фиорентиной», то в этом есть логика. «Фиорентина» – команда, которая постоянно выступает на высоком европейском уровне. Нам достался очень серьезный соперник – наверное, один из сильнейших, которых можно было получить на этой стадии квалификации.

Но если мы ставим перед собой высокие цели, то должны быть готовы к таким соперникам.

– Если смотреть не только на матч с «Копенгагеном», а на всю еврокубковую кампанию, что для вас важнее: пройти как можно дальше или показать, что «Полесье» уже готово стабильно конкурировать с европейскими клубами?

– Я еще раз скажу: результат может быть разным. Можно выиграть, можно проиграть. Иногда можно победить благодаря удаче, а иногда уступить. Но очень важно – как именно ты играешь. У команды должно быть свое лицо. Стиль – это очень важно. Самое главное, что у нашей команды этот стиль уже есть. Нам и нашим футболистам пока не хватает международного опыта. Не все вызываются в свои национальные сборные, не все имеют опыт выступлений в еврокубках. Но именно такие матчи и дают этот опыт.

Первый матч второго раунда квалификации Лиги конференций между «Полесьем» и «Копенгагеном» состоится в четверг, 23 июля, и начнется в 21:00 по киевскому времени.

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Полесье Житомир Александр Хацкевич Лига конференций Копенгаген Полесье - Копенгаген
Иван Чирко Источник: Украинский футбол
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