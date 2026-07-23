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  4. Пономаренко объяснил, почему решил продлить контракт с Динамо
Украина. Премьер лига
23 июля 2026, 10:39 | Обновлено 23 июля 2026, 11:20
1182
4

Пономаренко объяснил, почему решил продлить контракт с Динамо

Воспитанник «бело-синих» хочет отблагодарить клуб

23 июля 2026, 10:39 | Обновлено 23 июля 2026, 11:20
1182
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Пономаренко объяснил, почему решил продлить контракт с Динамо
Getty Images/Global Images Ukraine. Матвей Пономаренко
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19-летний нападающий «Динамо» Матвей Пономаренко прокомментировал своё решение продлить контракт с киевским клубом.

В четверг, 23 июля, стало известно, что на фоне активного интереса со стороны ряда европейских клубов футболист подписал с «бело-синими» новый долгосрочный контракт до 2031 года. Пономаренко заявил, что гордится тем, что играет в «Динамо».

«Честно говоря, это прекрасные эмоции, большая гордость, что клуб доверился мне и предложил новый контракт. Я, недолго думая, решил подписать его, поэтому сейчас очень рад, что подписали новый контракт. Будем двигаться дальше, к новым вершинам.

Самое главное на данный момент – помогать команде, ведь я здесь вырос, этот клуб дал мне очень многое. Это мой родной клуб, поэтому я очень благодарен, что он проявил ко мне такую, можно сказать, заботу. Дай Бог, я буду помогать, забивать и приносить команде трофеи – только на это я и рассчитываю, буду стараться отблагодарить клуб.

Дальше много целей, самое главное – это быть на своём месте, не расслабляться, двигаться только вперёд и помогать в дальнейшем клубу выходить в еврокубки, завоевывать чемпионство, Кубки Украины, хорошо играть в еврокубках, дай Бог, в Лиге чемпионов. Поэтому только такие цели и всё, больше никаких нет. Дай Бог стать лучшим бомбардиром – и всё», – сказал футболист.

В прошлом сезоне Матвей принял участие в 15 матчах «Динамо» в УПЛ, в которых отличился 13 забитыми голами.

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Матвей Пономаренко Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига продление контракта
Андрей Плыгун Источник: ФК Динамо Киев
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Комментарии 4
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Передайте цю інформацію Олійченку, а він - всім грандам європейського футболу.
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+3
Пономаренко:
- Надо двигаться дальше. Поэтому я остаюсь и никуда не двигаюсь.
Жесткая логика.
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+1
Віддячувати клубу треба тоді,коли це взаємно,так,як це зробив Довбик у Дніпрі-1. У Артема закінчувався договір з клубом і він міг без перепон перейти вільним агентом у другий клуб, бажаючих на нього було достатньо.Але Довбик, в знак подяки клубу,який допоміг йому в скрутний час,підписав новий договір,щоб клуб міг на його продажі заробити гроші! Оце зветься подякою від гідної людини.
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0
Патаму шо никаму не нужин
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