Пономаренко объяснил, почему решил продлить контракт с Динамо

19-летний нападающий «Динамо» Матвей Пономаренко прокомментировал своё решение продлить контракт с киевским клубом.

В четверг, 23 июля, стало известно, что на фоне активного интереса со стороны ряда европейских клубов футболист подписал с «бело-синими» новый долгосрочный контракт до 2031 года. Пономаренко заявил, что гордится тем, что играет в «Динамо».

«Честно говоря, это прекрасные эмоции, большая гордость, что клуб доверился мне и предложил новый контракт. Я, недолго думая, решил подписать его, поэтому сейчас очень рад, что подписали новый контракт. Будем двигаться дальше, к новым вершинам.

Самое главное на данный момент – помогать команде, ведь я здесь вырос, этот клуб дал мне очень многое. Это мой родной клуб, поэтому я очень благодарен, что он проявил ко мне такую, можно сказать, заботу. Дай Бог, я буду помогать, забивать и приносить команде трофеи – только на это я и рассчитываю, буду стараться отблагодарить клуб.

Дальше много целей, самое главное – это быть на своём месте, не расслабляться, двигаться только вперёд и помогать в дальнейшем клубу выходить в еврокубки, завоевывать чемпионство, Кубки Украины, хорошо играть в еврокубках, дай Бог, в Лиге чемпионов. Поэтому только такие цели и всё, больше никаких нет. Дай Бог стать лучшим бомбардиром – и всё», – сказал футболист.