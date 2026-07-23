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Лига конференций
Ракув
23.07.2026 19:30 - : -
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23 июля 2026, 09:54 | Обновлено 23 июля 2026, 09:59
6
0

Ракув – Валлетта. Прогноз и анонс на матч квалификации ЛК

Матч начнется 23 июля в 19:30 по Киеву

23 июля 2026, 09:54 | Обновлено 23 июля 2026, 09:59
6
0
Ракув – Валлетта. Прогноз и анонс на матч квалификации ЛК
ФК Валлетта
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В четверг, 23 июля, состоится первый поединок 2-го квалификационного раунда Лиги конференций между «Ракувом» и «Валлетой». По киевскому времени игра начнется в 19.30.

Ракув

Предыдущий сезон прошел для коллектива довольно неплохо, хотя его результаты в национальной лиге могли быть лучше. За 34 игры Экстраклассы «Ракув» смог завоевать 55 очков, благодаря которым занял 4-е место турнирной таблицы. Хотя даже от чемпиона, «Леха», расстояние было небольшим – всего 5 зачетных пунктов.

В Кубке Польши коллективу удалось квалифицироваться в финал, однако там он уступил «Гурнику Забже» со счетом 2:0. Неплохо поляки выступили и в Лиге конференций, оставленной на стадии 1/8 финала после поражения «Фиорентине».

Валлетта

Неоднозначно создался сезон для мальтийской команды. Не слишком удачно «Валлетта» выступила в чемпионате, где в итоге заняла лишь 4-е место. В плей-офф турнира коллектив уступил «Флориане» и «Хамруну».

Однако мальтийцы торжествовали в кубке – там они дошли до финала, где обыграли «Гзиру» со счетом 2:1.

Личные встречи

Коллективы еще ни разу не играли между собой в официальных играх.

Интересные факты

  • «Валлетта» не победила ни в одном из 6 предыдущих выездных поединков.
  • В последних 6-х играх прошлого сезона Экстраклассы «Ракув» завоевал 18 очков.
  • В каждом из 4 предыдущих матчей «Ракува» забивали обе команды.


Прогноз

1.11 20.33
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Прогноз Sport.ua
Ракув
23 июля 2026 -
19:30
Валлетта
Тотал больше 2.5 1.5 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 128 от 08.08.2023
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
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Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
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