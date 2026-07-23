Ракув – Валлетта. Прогноз и анонс на матч квалификации ЛК
Матч начнется 23 июля в 19:30 по Киеву
В четверг, 23 июля, состоится первый поединок 2-го квалификационного раунда Лиги конференций между «Ракувом» и «Валлетой». По киевскому времени игра начнется в 19.30.
Ракув
Предыдущий сезон прошел для коллектива довольно неплохо, хотя его результаты в национальной лиге могли быть лучше. За 34 игры Экстраклассы «Ракув» смог завоевать 55 очков, благодаря которым занял 4-е место турнирной таблицы. Хотя даже от чемпиона, «Леха», расстояние было небольшим – всего 5 зачетных пунктов.
В Кубке Польши коллективу удалось квалифицироваться в финал, однако там он уступил «Гурнику Забже» со счетом 2:0. Неплохо поляки выступили и в Лиге конференций, оставленной на стадии 1/8 финала после поражения «Фиорентине».
Валлетта
Неоднозначно создался сезон для мальтийской команды. Не слишком удачно «Валлетта» выступила в чемпионате, где в итоге заняла лишь 4-е место. В плей-офф турнира коллектив уступил «Флориане» и «Хамруну».
Однако мальтийцы торжествовали в кубке – там они дошли до финала, где обыграли «Гзиру» со счетом 2:1.
Личные встречи
Коллективы еще ни разу не играли между собой в официальных играх.
Интересные факты
- «Валлетта» не победила ни в одном из 6 предыдущих выездных поединков.
- В последних 6-х играх прошлого сезона Экстраклассы «Ракув» завоевал 18 очков.
- В каждом из 4 предыдущих матчей «Ракува» забивали обе команды.
Прогноз
1.11 20.33
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19:30
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