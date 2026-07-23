В четверг, 23 июля, состоится первый поединок 2-го квалификационного раунда Лиги конференций между «Ракувом» и «Валлетой». По киевскому времени игра начнется в 19.30.



Ракув



Предыдущий сезон прошел для коллектива довольно неплохо, хотя его результаты в национальной лиге могли быть лучше. За 34 игры Экстраклассы «Ракув» смог завоевать 55 очков, благодаря которым занял 4-е место турнирной таблицы. Хотя даже от чемпиона, «Леха», расстояние было небольшим – всего 5 зачетных пунктов.



В Кубке Польши коллективу удалось квалифицироваться в финал, однако там он уступил «Гурнику Забже» со счетом 2:0. Неплохо поляки выступили и в Лиге конференций, оставленной на стадии 1/8 финала после поражения «Фиорентине».



Валлетта



Неоднозначно создался сезон для мальтийской команды. Не слишком удачно «Валлетта» выступила в чемпионате, где в итоге заняла лишь 4-е место. В плей-офф турнира коллектив уступил «Флориане» и «Хамруну».



Однако мальтийцы торжествовали в кубке – там они дошли до финала, где обыграли «Гзиру» со счетом 2:1.



Личные встречи



Коллективы еще ни разу не играли между собой в официальных играх.



Интересные факты

«Валлетта» не победила ни в одном из 6 предыдущих выездных поединков.

В последних 6-х играх прошлого сезона Экстраклассы «Ракув» завоевал 18 очков.

В каждом из 4 предыдущих матчей «Ракува» забивали обе команды.



Прогноз



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