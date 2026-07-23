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Лига конференций
АЕК Ларнака
23.07.2026 19:30 - : -
Бейтар Иерусалим
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Лига конференций
23 июля 2026, 09:43 | Обновлено 23 июля 2026, 09:54
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АЕК Ларнака – Бейтар. Прогноз и анонс на матч квалификации ЛК

Матч начнется 23 июля в 19:30 по Киеву

23 июля 2026, 09:43 | Обновлено 23 июля 2026, 09:54
5
0
АЕК Ларнака – Бейтар. Прогноз и анонс на матч квалификации ЛК
ФК АЕК Ларнака
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В четверг, 23 июля, состоится первый поединок 2-го квалификационного раунда Лиги конференций между «АЕКом Ларнака» и «Бейтаром Иерусалим». По киевскому времени игра начнется в 19.30.

АЕК Ларнака

Предыдущий сезон для кипрской команды сложился неплохо. За 36 туров национальной лиги «АЭК» удалось завоевать 69 баллов, благодаря которым он занял 2-е место турнирной таблицы. Хотя расстояние от лидера, «Омонии», было огромным – 18 зачетных пунктов.

Однако 2-е место позволило клубу сыграть только в квалификации Лиги конференций – виновным в этом стал «Пафос», победивший в Кубке Кипра, но занявший 4-ю строчку. «АЭК» в свою очередь вылетел еще на стадии 1/8 финала от «Омонии» со счетом 2:1. На этой же стадии киприоты покинули прошлогоднюю Лигу конференций, уступив «Кристал Пелас».

Бейтар Иерусалим

Прошлый сезон для «Бейтара» прошел схожим образом.
Коллектив также занял 2-е место национального чемпионата, получив 76 баллов за 36 поединков. Но в его случае расстояние от лидера, «Хапоэля Беэр-Шева», было небольшим – 3 очка.

По той же причине, как и «АЭК», коллектив выступает только в квалификации Лиги конференций, ведь «Маккаби Тель-Авив» с 3-й строчки смог завоевать Кубок Израиля. «Бейтар» же вылетел на стадии 1/4 финала от «Бней-Иегуды».

Личные встречи

Коллективы играли между собой только один раз – в 2021 году в рамках товарищеской игры. Тогда матч завершился вничью 0:0.

Интересные факты

  • «АЭК» победил только в 4/9 предыдущих домашних поединках.
  • В свою очередь «Бейтар» победил лишь в 1/5 последних выездных матчей.
  • «Бейтар» забил 78 голов в предыдущем сезоне чемпионата Израиля ‐ 2-й лучший результат среди всех команд.


Прогноз

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 1.89 для "АЕКа" и 3.93 для «Бейтара». А какой прогноз выбрать — решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.

Прогноз Sport.ua
АЕК Ларнака
23 июля 2026 -
19:30
Бейтар Иерусалим
Обе забьют 1.84 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 128 от 08.08.2023
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
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АЕК Ларнака Бейтар Иерусалим прогнозы прогнозы на футбол Лига конференций
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
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