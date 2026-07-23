В четверг, 23 июля, состоится первый поединок 2-го квалификационного раунда Лиги конференций между «АЕКом Ларнака» и «Бейтаром Иерусалим». По киевскому времени игра начнется в 19.30.



АЕК Ларнака



Предыдущий сезон для кипрской команды сложился неплохо. За 36 туров национальной лиги «АЭК» удалось завоевать 69 баллов, благодаря которым он занял 2-е место турнирной таблицы. Хотя расстояние от лидера, «Омонии», было огромным – 18 зачетных пунктов.



Однако 2-е место позволило клубу сыграть только в квалификации Лиги конференций – виновным в этом стал «Пафос», победивший в Кубке Кипра, но занявший 4-ю строчку. «АЭК» в свою очередь вылетел еще на стадии 1/8 финала от «Омонии» со счетом 2:1. На этой же стадии киприоты покинули прошлогоднюю Лигу конференций, уступив «Кристал Пелас».



Бейтар Иерусалим



Прошлый сезон для «Бейтара» прошел схожим образом.

Коллектив также занял 2-е место национального чемпионата, получив 76 баллов за 36 поединков. Но в его случае расстояние от лидера, «Хапоэля Беэр-Шева», было небольшим – 3 очка.



По той же причине, как и «АЭК», коллектив выступает только в квалификации Лиги конференций, ведь «Маккаби Тель-Авив» с 3-й строчки смог завоевать Кубок Израиля. «Бейтар» же вылетел на стадии 1/4 финала от «Бней-Иегуды».



Личные встречи



Коллективы играли между собой только один раз – в 2021 году в рамках товарищеской игры. Тогда матч завершился вничью 0:0.



Интересные факты

«АЭК» победил только в 4/9 предыдущих домашних поединках.

В свою очередь «Бейтар» победил лишь в 1/5 последних выездных матчей.

«Бейтар» забил 78 голов в предыдущем сезоне чемпионата Израиля ‐ 2-й лучший результат среди всех команд.



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