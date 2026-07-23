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23 июля 2026, 01:38 |
199
0

«Можете перестать притворяться». Звезда футбола оскорбил девушек после ЧМ

Рафаэл Леау опубликовал скандальное сообщение в социальной сети

23 июля 2026, 01:38 |
199
0
«Можете перестать притворяться». Звезда футбола оскорбил девушек после ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine. Рафаэл Леау
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Португальский вингер «Милана» Рафаэл Леау оказался в центре скандала после публикации провокационного сообщения, посвященного завершению чемпионата мира.

На закрытой странице в Instagram, которую СМИ связывают с футболистом, появилось обращение к болельщицам:

«Девушки, чемпионат мира закончился. Теперь можете перестать притворяться, что разбираетесь в футболе», – написал Леау.

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Сообщение вызвало резкую реакцию пользователей социальных сетей. Многие назвали высказывание португальца сексистским и отметили, что среди мужчин также хватает людей, которые лишь делают вид, что хорошо понимают футбол.

Другие болельщики в ответ высмеяли самого Леау и предложили ему внимательнее следить за собственной игрой. Один из наиболее популярных ответов звучал так: «Теперь ты можешь перестать притворяться, что помог своей сборной».

Позднее футболист попытался снизить градус критики еще одним сообщением: «Ребята, не воспринимайте этот Instagram слишком серьезно». Однако публикация продолжила активно распространяться в футбольных сообществах.

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Максим Лапченко Источник: Instagram
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