Англия22 июля 2026, 23:20 | Обновлено 23 июля 2026, 00:59
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Лидер Арсенала и сборной Франции избежит операции на спине
Вильям Салиба пройдет консервативное лечение
22 июля 2026, 23:20 | Обновлено 23 июля 2026, 00:59
439
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Центральный защитник «Арсенала» и сборной Франции Вильям Салиба узнал результаты углубленного медицинского обследования. Стало известно, что операция на спине игрока не рекомендуется, и он пройдет программу контролируемого восстановления.
25-летний футболист был заменен в полуфинале чемпионата мира с Испанией (0:2), а также стало известно, что он играл весь мундиаль с травмой спины.
Оцениваемый в 100 млн евро Салиба в прошлом сезоне провел 50 матчей и забил один гол. Предполагалось, что он выбыл до Нового года.
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