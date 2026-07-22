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Англия
22 июля 2026, 23:20 | Обновлено 23 июля 2026, 00:59
439
0

Лидер Арсенала и сборной Франции избежит операции на спине

Вильям Салиба пройдет консервативное лечение

22 июля 2026, 23:20 | Обновлено 23 июля 2026, 00:59
439
0
Лидер Арсенала и сборной Франции избежит операции на спине
Getty Images/Global Images Ukraine. Вильям Салиба
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Центральный защитник «Арсенала» и сборной Франции Вильям Салиба узнал результаты углубленного медицинского обследования. Стало известно, что операция на спине игрока не рекомендуется, и он пройдет программу контролируемого восстановления.

25-летний футболист был заменен в полуфинале чемпионата мира с Испанией (0:2), а также стало известно, что он играл весь мундиаль с травмой спины.

Оцениваемый в 100 млн евро Салиба в прошлом сезоне провел 50 матчей и забил один гол. Предполагалось, что он выбыл до Нового года.

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Арсенал Лондон Вильям Салиба сборная Франции по футболу травма травма спины ЧМ-2026 по футболу
Руслан Полищук Источник: Фабрицио Романо
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