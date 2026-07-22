Лидер Арсенала и сборной Франции избежит операции на спине

Центральный защитник «Арсенала» и сборной Франции Вильям Салиба узнал результаты углубленного медицинского обследования. Стало известно, что операция на спине игрока не рекомендуется, и он пройдет программу контролируемого восстановления.

25-летний футболист был заменен в полуфинале чемпионата мира с Испанией (0:2), а также стало известно, что он играл весь мундиаль с травмой спины.

Оцениваемый в 100 млн евро Салиба в прошлом сезоне провел 50 матчей и забил один гол. Предполагалось, что он выбыл до Нового года.