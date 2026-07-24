Пирс МОРГАН: «Его нельзя считать лучшим футболистом в истории»

Известный британский телеведущий Пирс Морган в очередной раз высказался о Лионеле Месси, сделав громкое заявление об аргентинском нападающем.

«Месси даже не является лучшим футболистом в истории своей страны. И я не думаю, что в ближайшем будущем он сохранит статус лучшего игрока в истории «Барселоны», – сказал Морган.

39-летний нападающий сыграл 8 матчей на чемпионате мира 2026 года, забил 8 голов и отдал 4 голевые передачи, став вторым лучшим бомбардиром ЧМ-2026 после Килиана Мбаппе, который отличился 10 голами.