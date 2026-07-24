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  4. Пирс МОРГАН: «Его нельзя считать лучшим футболистом в истории»
Чемпионат мира
24 июля 2026, 09:02 |
1618
9

Пирс МОРГАН: «Его нельзя считать лучшим футболистом в истории»

Известный журналист о Месси

24 июля 2026, 09:02 |
1618
9 Comments
Пирс МОРГАН: «Его нельзя считать лучшим футболистом в истории»
Getty Images/Global Images Ukraine. Пирс Морган
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Известный британский телеведущий Пирс Морган в очередной раз высказался о Лионеле Месси, сделав громкое заявление об аргентинском нападающем.

«Месси даже не является лучшим футболистом в истории своей страны. И я не думаю, что в ближайшем будущем он сохранит статус лучшего игрока в истории «Барселоны», – сказал Морган.

39-летний нападающий сыграл 8 матчей на чемпионате мира 2026 года, забил 8 голов и отдал 4 голевые передачи, став вторым лучшим бомбардиром ЧМ-2026 после Килиана Мбаппе, который отличился 10 голами.

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сборная Испании по футболу сборная Аргентины по футболу ЧМ-2026 по футболу Пирс Морган Лионель Месси
Дмитрий Олийченко Источник: X (Twitter)
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Комментарии 9
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А історію пише Мессі
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+2
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Я би на місті гелевого трохи збавив би пил свого проплаченого спермоглота, бо вже якось аж занадто це не по-людськи та бридко...Тут більше уже на Пеналду діє ця заплямнена компанія проти Мессі .
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+2
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Пірс таким чином намагається заробити собі балів? 
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+2
шось дядька трохи плавить
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+2
Старий долбойоб
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+1
Ця посіпака Пеналду вже й не приховує що сидить на зарплаті в Нира, ледь не кожного дня закидує в інфопростір якусь дичину про Мессі. Інтернет все пам'ятає, до інтерв'ю з Пеналду в 2022 цей вишкребок хейтив саме португальця,  а не Мессі, але за гроші продався легко
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