Пирс Морган публично уничтожил Лионеля Месси

Известный британский журналист Пирс Морган раскритиковал капитана аргентинской сборной Лионеля Месси из-за инцидента с испанским защитником Марком Кукурельей.

Месси пытался добиться для футболиста «Ла Рохи» красной карточки после того, как тот прикрыл рот во время разговора.

«Одна из самых жалких вещей, которые я когда-либо видел со стороны так называемого спортсмена. На этом чемпионате мира фальшивый нимб Месси разбился вдребезги: он оказался коварным и подлым лидером жестокой команды», – написал Морган.

39-летний нападающий сыграл 8 матчей, забил 8 голов и отдал 4 голевые передачи, став вторым лучшим бомбардиром ЧМ-2026 после Килиана Мбаппе, который отличился 10 голами.