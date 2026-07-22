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  4. Пирс Морган публично уничтожил Лионеля Месси
Англия
22 июля 2026, 07:32 |
731
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Пирс Морган публично уничтожил Лионеля Месси

Британский журналист раскритиковал аргентинскую звезду

22 июля 2026, 07:32 |
731
2 Comments
Пирс Морган публично уничтожил Лионеля Месси
Getty Images/Global Images Ukraine. Пирс Морган
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Известный британский журналист Пирс Морган раскритиковал капитана аргентинской сборной Лионеля Месси из-за инцидента с испанским защитником Марком Кукурельей.

Месси пытался добиться для футболиста «Ла Рохи» красной карточки после того, как тот прикрыл рот во время разговора.

«Одна из самых жалких вещей, которые я когда-либо видел со стороны так называемого спортсмена. На этом чемпионате мира фальшивый нимб Месси разбился вдребезги: он оказался коварным и подлым лидером жестокой команды», – написал Морган.

39-летний нападающий сыграл 8 матчей, забил 8 голов и отдал 4 голевые передачи, став вторым лучшим бомбардиром ЧМ-2026 после Килиана Мбаппе, который отличился 10 голами.

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Дмитрий Олийченко Источник: X (Twitter)
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Комментарии 2
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Кукурелья один з найпідліших гравців сучасного футболу, так що нема чого "публічно знищувати" Мессі.
Можливо всі вже забули вилучення Завдана в фіналі ЧС, коли він не пожалівся судді на Матерацці, в зробив самосуд? 
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