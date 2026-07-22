Ямаль рекламировал трусы на поле во время матча ЧМ

19-летний вингер сборной Испании Ламин Ямаль выиграл чемпионат мира по футболу, но больше запомнился вызывающим поведением, чем игрой на поле.

Внимательные зрители заметили, что во время финального матча с Аргентиной Ямаль несколько раз поднимал свою футболку, демонстрируя логотип «6PM» на трусах миллиардам телезрителей.

Можно спорить, случайно это было сделано или нет, но бренд одежды за несколько дней распродал все запасы боксерских трусов.