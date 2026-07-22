Ямаль рекламировал трусы на поле во время матча ЧМ
Испанский вингер занимался рекламой во время игры
19-летний вингер сборной Испании Ламин Ямаль выиграл чемпионат мира по футболу, но больше запомнился вызывающим поведением, чем игрой на поле.
Внимательные зрители заметили, что во время финального матча с Аргентиной Ямаль несколько раз поднимал свою футболку, демонстрируя логотип «6PM» на трусах миллиардам телезрителей.
Можно спорить, случайно это было сделано или нет, но бренд одежды за несколько дней распродал все запасы боксерских трусов.
🚨NEW: Lamine Yamal accidentally helped a clothing brand sell out its boxer shorts after the World Cup final.— Polymarket Sports (@PolymarketSport) July 22, 2026
He lifted his shirt several times during the match, showing the logo '6PM' to approximately 1 billion viewers.
— @BILD pic.twitter.com/dh8UGSwEUJ
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