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Чемпионат мира
21 июля 2026, 20:35 | Обновлено 21 июля 2026, 20:43
1182
5

ВИДЕО. Не только корона. Ямаль вышел на сцену со спущенными шортами

Ламин Ямаль еще раз эпатировал публику

21 июля 2026, 20:35 | Обновлено 21 июля 2026, 20:43
1182
5 Comments
ВИДЕО. Не только корона. Ямаль вышел на сцену со спущенными шортами
Getty Images/Global Images Ukraine. Ламин Ямаль
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Сборная Испании в воскресенье завоевала титул чемпионов мира, обыграв Аргентину со счетом 1:0 благодаря голу Феррана Торреса в овертайме.

По прилету на родину футболисты провели чемпионский парад в Мадриде. В открытом автобусе один из игроков команды, Ламин Ямаль позировал с именной короной на голове.

Позже, во время приветствия игроков на сцене, 19-летний вингер вышел к партнерам, забыв подтянуть шорты.

ВИДЕО. Не только корона. Ямаль вышел на сцену со спущенными шортами

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сборная Испании по футболу ЧМ-2026 по футболу Ламин Ямаль
Руслан Полищук Источник: Instagram
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Комментарии 5
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если человек идиот, то это на долго
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+5
запрошує своїх шанувальників поцілувати його в дупу. )))
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+4
Як можна це чипушило порівнювати з Мессі?? А за кандидата на Золотий м'яч я взагалі мовчу...Він що тягнув Іспанію до перемоги?? Чи показав щось екстраординарне?
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+3
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То резинка на шортах лопнула
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+1
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