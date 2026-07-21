ВИДЕО. Не только корона. Ямаль вышел на сцену со спущенными шортами
Ламин Ямаль еще раз эпатировал публику
Сборная Испании в воскресенье завоевала титул чемпионов мира, обыграв Аргентину со счетом 1:0 благодаря голу Феррана Торреса в овертайме.
По прилету на родину футболисты провели чемпионский парад в Мадриде. В открытом автобусе один из игроков команды, Ламин Ямаль позировал с именной короной на голове.
Позже, во время приветствия игроков на сцене, 19-летний вингер вышел к партнерам, забыв подтянуть шорты.
ВИДЕО. Не только корона. Ямаль вышел на сцену со спущенными шортами
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