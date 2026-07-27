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Англия
27 июля 2026, 08:02 |
2446
0

Переговоры начались. Забарному нашли новый клуб

Украинец может перейти в «Ливерпуль»

27 июля 2026, 08:02 |
2446
0
Переговоры начались. Забарному нашли новый клуб
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный
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Английский «Ливерпуль» по-прежнему интересуется украинским защитником Ильей Забарным и продолжает изучать возможность его перехода.

Мерсисайдцы предложили взять центрального защитника в аренду этим летом. В настоящее время клуб начал переговоры с представителями футболиста, чтобы обсудить условия потенциальной сделки.

Напомним, по итогам прошлого сезона Илья Забарный вместе с ПСЖ выиграл Лигу чемпионов, чемпионат Франции, Суперкубок страны и Межконтинентальный кубок ФИФА.

Футболист в прошлом сезоне регулярно играл в Лиге 1, но фактически не выходил на поле в Лиге чемпионов.

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Ливерпуль трансферы ПСЖ трансферы АПЛ трансферы Лиги 1 Илья Забарный
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
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