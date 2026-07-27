Переговоры начались. Забарному нашли новый клуб

Английский «Ливерпуль» по-прежнему интересуется украинским защитником Ильей Забарным и продолжает изучать возможность его перехода.

Мерсисайдцы предложили взять центрального защитника в аренду этим летом. В настоящее время клуб начал переговоры с представителями футболиста, чтобы обсудить условия потенциальной сделки.

Напомним, по итогам прошлого сезона Илья Забарный вместе с ПСЖ выиграл Лигу чемпионов, чемпионат Франции, Суперкубок страны и Межконтинентальный кубок ФИФА.

Футболист в прошлом сезоне регулярно играл в Лиге 1, но фактически не выходил на поле в Лиге чемпионов.