Переговоры начались. Забарному нашли новый клуб
Украинец может перейти в «Ливерпуль»
Английский «Ливерпуль» по-прежнему интересуется украинским защитником Ильей Забарным и продолжает изучать возможность его перехода.
Мерсисайдцы предложили взять центрального защитника в аренду этим летом. В настоящее время клуб начал переговоры с представителями футболиста, чтобы обсудить условия потенциальной сделки.
Напомним, по итогам прошлого сезона Илья Забарный вместе с ПСЖ выиграл Лигу чемпионов, чемпионат Франции, Суперкубок страны и Межконтинентальный кубок ФИФА.
Футболист в прошлом сезоне регулярно играл в Лиге 1, но фактически не выходил на поле в Лиге чемпионов.
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