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  4. ВЕРНИДУБ: «Еще не слышал, чтобы после первой игры спрашивали про отставку»
Лига конференций
22 июля 2026, 22:20 |
1373
0

ВЕРНИДУБ: «Еще не слышал, чтобы после первой игры спрашивали про отставку»

Главный тренер азербайджанского «Нефтчи» дал комментарий после матча еврокубка

22 июля 2026, 22:20 |
1373
0
ВЕРНИДУБ: «Еще не слышал, чтобы после первой игры спрашивали про отставку»
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрий Вернидуб
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Главный тренер азербайджанского «Нефтчи» Юрий Вернидуб прокомментировал поражение в первом матче 2-го раунда квалификации Лиги конференций по футболу от минского «Динамо» (2:4).

– На поле мы увидели уставший «Нефтчи», который вернулся не со сбора, а словно проделавший длинный путь в еврокубках. Почему команда выглядела такой уставшей?

– Мне сложно ответить на этот вопрос. Когда команда захватывает полное преимущество и забивает два мяча в первые 15-20 минут, характер игры меняется. Мы допускали ошибки в передачах, позволяя сопернику проводить атаки и решать свои задачи. Ключевой момент наступил примерно на 20-й минуте после сложного сейва Балаева – сразу после этого он получил травму. Он пытался продолжить игру, но был вынужден остановиться. Вероятно, это сказалось на том, что он пропустил первый гол. На перерыв мы ушли, ведя в счете 2:1.

В перерыве мы поговорили: все были на взводе, эмоции зашкаливали. Во втором тайме мы пропустили второй мяч – все голы стали следствием ошибок. Позже мы пропустили снова: был длинный заброс, и каким-то образом мы пропустили еще один гол. После этого мы продолжили играть и создали как минимум два-три голевых момента – шансы были у Эмиля Сафарова и Руфата Аббасова.

Мы сядем и проанализируем матч, нам нужно сделать правильные выводы. Я не хочу выделять отдельных игроков. В конечном счете, вина лежит на мне, так как я главный тренер. Мне нужно заняться собой.

– Если вы останетесь вне еврокубков, можете покинуть «Нефтчи»?

– (Смеется) Вы полагаете, что после двух проигранных матчей я должен повернуть назад и уйти? Я считаю иначе. «Нефтчи» – клуб с историей. Это спорт, я еще не слышал, чтобы после первого же поражения спрашивали: «Вы подадите в отставку?»

Мы будем готовиться к ответной игре. У нас впереди есть ответная встреча. Мы можем и победить. Вам может показаться смешным, но это возможно. «Динамо» и само сначала проиграло «Силексу», а затем победило. После первого матча их тренеру задали вопрос: «Вы подадите в отставку?» Некорректно задавать такой вопрос. Нужно создать условия, чтобы тренер работал.

– Что хотите сказать болельщикам?

– Это футбол, такое происходит. Покажите мне команду, которая побеждает всегда. У вас в работе тоже происходят ошибки, и ведь не увольняют же сразу.

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Юрий Вернидуб Нефтчи Баку Динамо Минск Лига конференций
Руслан Полищук Источник: Azerisport.com
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