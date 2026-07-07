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07 июля 2026, 22:50 |
2071
5

Ничего себе. Игроки Нефтчи взбунтовались против Вернидуба

Игроки «Нефтчи» пожаловались руководству на тренера

07 июля 2026, 22:50 |
2071
5 Comments
Ничего себе. Игроки Нефтчи взбунтовались против Вернидуба
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрий Вернидуб
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Вчера «Нефтчи» провел свой второй товарищеский матч в рамках тренировочного сбора в Словении. Команда Юрия Вернидуба встретилась с «Партизаном» и проиграла 0:1. Ранее бакинцы уступили румынскому «Клужу» в первом товарищеском матче на сборах со счетом 1:2.

Два поражения подряд вызвали беспокойство в лагере «Нефтчи», и после матча с «Партизаном» команда устроила бунт. Игроки считают, что причина в тренере Юрии Вернидубе.

Футболисты пожаловались руководству клуба на ежедневный тренировочный процесс – они считают, что украинский специалист перегружает команду физически и не учитывает текущее состояние игроков.

Вернидуб возглавил «Нефтчи» в декабре прошлого года и вывел команду в еврокубки. Команда стартует в Лиге конференций 23 июля матчем с минским «Динамо» или «Силексом».

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Юрий Вернидуб Нефтчи Баку Лига конференций
Руслан Полищук Источник: sportinfo.az
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Комментарии 5
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Мы в Украине знаем, что Вернидуб отличный тренер. А футболисты? Пусть работают, если хотят играть в еврокубках.
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+2
це вони ще тест Купера не бігали та Царській Тропи не бачили)))) ніженки
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+1
Напевно,краще за тренера знають процес підготовки)
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+1
Взбунтувались козаки, кажуть нового отамана хочуть.
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0
кумедно..
Ответить
0
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