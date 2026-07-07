Ничего себе. Игроки Нефтчи взбунтовались против Вернидуба

Вчера «Нефтчи» провел свой второй товарищеский матч в рамках тренировочного сбора в Словении. Команда Юрия Вернидуба встретилась с «Партизаном» и проиграла 0:1. Ранее бакинцы уступили румынскому «Клужу» в первом товарищеском матче на сборах со счетом 1:2.

Два поражения подряд вызвали беспокойство в лагере «Нефтчи», и после матча с «Партизаном» команда устроила бунт. Игроки считают, что причина в тренере Юрии Вернидубе.

Футболисты пожаловались руководству клуба на ежедневный тренировочный процесс – они считают, что украинский специалист перегружает команду физически и не учитывает текущее состояние игроков.

Вернидуб возглавил «Нефтчи» в декабре прошлого года и вывел команду в еврокубки. Команда стартует в Лиге конференций 23 июля матчем с минским «Динамо» или «Силексом».